Les Sang et Or se sont fait peur mais se relancent dans la course au maintien.

Face à son plus proche (et seul?) concurrent dans la course au maintien, l’AFC Tubize avait une mission: gagner pour revenir à un point d’une formation roularienne guère plus inspirée au cours de la première partie de saison.

Pour y parvenir, les Sang et Or devaient s’appuyer sur le succès décroché le week-end dernier face à Westerlo. Un discours qui était parfaitement passé du côté des joueurs. Bien appliqués, les joueurs de Bracconi posaient le jeu, faisaient bien circuler le ballon et sur une phase joliment construite, Videmont plaçait une belle tête plongeante sur un centre millimétré de Schuster.

Roulers n’en touchait pas une et offrait même un cadeau aux Tubiziens. Sur une longue balle de Schuster, la remise de la tête de Kompany pour son gardien n’était pas assez appuyée, tout profit pour Henry qui profitait de l’occasion pour récupérer le cuir, dribbler Biebauw et doubler la mise.

Rien ne semblait alors pouvoir priver Tubize de cette victoire capitale, tant les Brabançons maîtrisaient les débats face à des Roulariens bien trop faibles. Et pourtant. La défense de Tubize laissait Yagan passer trop facilement sur sa gauche et oubliait Godwin au petit rectangle. 2-1 le match était relancé.

Les Tubiziens perdaient alors leur football de façon inexplicable. Entre pertes de balle faciles et manque de sérénité à la construction, les Sang et Or s’enfonçaient petit à petit et comme on le sentait venir, laissaient Roulers égaliser sur corner juste avant la pause.

La seconde période sera bien moins emballante, Tubize jouera même avec le feu lorsque Henry manquait un penalty mais à cinq minutes du terme, Schuster exploitait parfaitement un centre de Lippini pour offrir une victoire si précieuse à ses couleurs.





Tubize: Defourny, Nirisarike, Goudiaby, Weymans, Lippini, Schuster, Köse, Garlito, Agyiri (46e Naah), Vidémont (72e Diawara), Henry.

Roulers: Biebauw, Camargo, Schmisser, Kompany, Borry, Lepicier, Dufour (67e Samyn), Van Acker, Yagan, Godwin, Aoulad.

Arbitre: M. De Cremer.

Avertissements: Aoulad, Dufour, Camargo, Schuster, Borry, Lippini

Les buts: 10e Vidémont (1-0), 16e Henry (2-0), 24e Godwin (2-1), 42e Borry (2-2), 85e Schuster (3-2).