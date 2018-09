Suite aux incidents qui ont émaillé la fin de rencontre entre l'Union et Malines ce dimanche, la Pro League a déjà pris une première sanction envers les T2 Abderrahmane Ramdane (Union) et Frederik Vanderbiest (Malines) qui en sont venus aux mains., précise la Pro League dans un communiqué.Une première sanction qui devrait en appeler d'autres puisque les deux hommes, ainsi que Serge Tabekou (Union) et Lukas Bijker (Malines), les deux joueurs exclus, mais aussi Alex Hayes, directeur sportif de l'Union, ont été convoqués par la Commission des Litiges qui les entendra ce mardi à 15h, avant de prononcer d'éventuelles sanctions.Notons que le parquet fédéral a jugé les faits suffisamment graves pour ne pas proposer de transaction et a convoqué directement les protagonistes devant la commission de discipline., conclut le communiqué de la Pro League.