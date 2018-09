Sur les images, on voit le T2 malinois s'en prendre à un membre du staff de l'Union.

De graves incidents sont survenus ce dimanche durant la rencontre entre l'Union et Malines ce dimanche: les T2 Abderrahmane Ramdane (Union) et Frederik Vanderbiest (Malines) en sont venus aux mains dans les couloirs du stade Marien. Avant cela, une bagarre avait déjà éclaté à même la pelouse. Sur ces images, revues sous la loupe, on voit Frederik Vanderbiest s'en prendre à Léo Djaoui, le préparateur physique de l'Union: il tente visiblement de lui mettre une baffe.

Abderrahmane Ramdane et Frederik Vanderbiest, ainsi que Serge Tabekou (Union) et Lukas Bijker (Malines), les deux joueurs exclus, mais aussi Alex Hayes, directeur sportif de l'Union, ont été convoqués par la Commission des Litiges qui les entendra ce mardi à 15h, avant de prononcer d'éventuelles sanctions. Les deux hommes ont déjà écopé d'une amende de 5.000 euros infligée par la Pro League.