Ce match entre les deux principaux rivaux du FC Malines pour le titre démarrait sans round d’observation. Vanzeir testait les réflexes de Saussez en dépit d’un angle réduit. Mais sur la réaction, Vega était contré in extremis par Van Den Bergh. L’Union prenait progressivement l’ascendant et un centre de Tabekou était exploité par Fixelles pour l’ouverture du score. Ce dernier était tout près de récidiver, mais son envoi passait cette fois juste au-dessus de l’objectif.

Le Beerschot augmentait la pression en fin de première période et un long ballon de Prychynenko était raté… par tout le monde, pour achever sa course sur l’extérieur du piquet.

Privée de Perdichizzi , Selemani et Niakaté, tous suspendus, l’Union concédait l’égalisation en tout début de 2e période. Un but malheureux, car la trajectoire de l’envoi de Vanzeir était modifiée par Moreno pour aller se loger dans le but visité, alors que le ballon semblait initialement devoir sortir des limites de jeu. La suite et la fin de la partie étaient peu fertiles en occasions entre deux formations bien décidées à s’imposer, mais aussi à ne pas perdre la totalité de l’enjeu.

L’Union ne doit toutefois certainement pas nourrir le moindre regret après ce partage, car elle a tout essayé pour s’imposer face à l’équipe en forme du moment.