A 33 ans, le Belgo-Brésilien a été omniprésent à Roulers, où il a en outre inscrit l’unique but du match.

Sur la pelouse partiellement gelée du Schiervelde, il a sans doute été le joueur qui aura parcouru le plus de kilomètres. Et pourtant, Augusto Da Silva a déjà 33 ans. Difficile à croire quand on le voit galoper avec autant d’aisance et de lucidité aux quatre coins du terrain 90 minutes durant. Une activité permanente qui ne l’a empêché de marquer l’unique but de la rencontre, son 7e de la saison déjà, après avoir été impliqué, d’ailleurs, dans sa confection. « Je m’en voulais d’avoir raté une belle occasion auparavant, après avoir reçu un bon ballon d’Aoulad. Mais heureusement, dix minutes plus tard, j’étais à la réception d’un tir de Massengo relâché par le gardien de Roulers », racontait après coup l’ancien sociétaire de Berchem, Harelbeke, Cappellen, RC Malines, Turnhout, Saint-Nicolas et Waasland-Beveren, qui semble connaître une seconde jeunesse à l’Union où il avait débarqué à l’aube de la saison dernière.

« Ce but est très important, car il nous rapporte directement trois points et nous permet de regarder à nouveau vers le haut du classement. Qui sait si nous ne serons pas capables d’accrocher le top 4 ?», enchaînait celui qui réside à quelques hectomètres seulement du stade ... de l’Antwerp. « En tout cas, ce premier succès de la saison face à un des ténors de la compétition doit nous mettre en confiance. Nous avons connu un début de match difficile face à une équipe qui pratiquait un jeu agressif sur une pelouse où il n’était pas facile de garder son équilibre. Mais par la suite, je trouve que nous avons pratiqué le meilleur football et avons mérité notre victoire. » Laquelle aurait dû être plus nette dans les chiffres. « Nous avons en effet galvaudé des occasions de nous mettre plus tôt à l’abri via Aoulad et Rajsel. Cela prouve que nous pouvons encore progresser, mais notre sept sur neuf depuis la reprise prouve que nous avons su profiter de la trêve pour nous relancer. En plus, nous n’avons pris aucun but lors de ces trois rencontres. Quant à moi, contrairement à l’été dernier où j’étais blessé pendant la préparation, j’ai pu cette fois effectuer tous les entraînements programmés en vue de la seconde moitié de la saison, raison pour laquelle, sans doute, je me sens aussi bien actuellement ».