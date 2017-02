Même s’il ne les a affrontés qu’une fois cette saison, Augusto Da Silva est bien conscient de l’importance de la rencontre entre Unionistes et Tubiziens. "Nous abordons ce match avec confiance, vu notre excellente forme actuelle. Mais nous savons aussi que l’adversaire est coriace, très agressif et très physique. Il possède aussi d’indéniables qualités footballistiques. Les battre enfin nous placerait en position de force, mais il faudrait encore achever le travail à Louvain, ce qui risque de ne pas être évident non plus."

La préparation du match s’est déroulée dans des conditions idéales. "Le temps était plus doux; les terrains étaient en meilleur état. Nous avons très bien travaillé. Hormis Gert-jan Martens qui est suspendu, tout le monde est prêt."

Très en verve depuis début janvier, le feu follet belgo-brésilien s’attend à un match fermé. "Il y aura beaucoup de duels. Le rôle de Jordan Massengo et de Charles Morren au milieu de l’entrejeu sera très important. Le premier qui marquera aura de grandes chances de s’imposer. Nous devrons être capables de concrétiser la moindre occasion, ce qui est un peu notre péché mignon. Si nous voulons encore progresser, il faudra à l’avenir nous montrer encore plus efficace dans la dernière passe, dans le dernier geste."

Un domaine où Augusto excelle, même s’il a raté l’une ou l’autre occasion ces derniers temps. Mais avec le nombre élevé de kilomètres que le médian de 33 ans accomplit lors de chaque match, on peut comprendre ce relatif manque de lucidité en zone de vérité. "Je compte sept réalisations. Ce n’est pas mal, vu que j’ai raté la préparation estivale et les matches du début de saison, dont le premier déplacement à Tubize. J’avais aussi loupé notre dernière rencontre avant la trêve, à Tubize également, en raison cette fois d’une suspension. Mais j’ai pu effectuer toute la préparation en vue de notre deuxième partie de saison. Et je me sens actuellement en pleine forme."

À l’image du groupe unioniste.