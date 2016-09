Fauré se confie: "Partir a été une grosse erreur"

Union Saint-Gilloise

Cédric Fauré va retrouver leoù il a vécu une galère pendant six mois.

Plus que pour Marc Grosjean, Gertjan Martens ou Freddy Mombongo, la venue de l’Antwerp sera particulière pour Cédric Fauré. Personne, dans le club, n’a oublié le départ du Français, début janvier 2016, pour le Great Old, rendant les Jaune et Bleu orphelins de leur principale force de frappe. Six mois plus tard, le citoyen de Braine-le-Château est revenu à la chaussée de Bruxelles. Confidences.