Marc Grosjean a quitté Sclessin avec deux sentiments.

"Fier de la prestation de mon équipe, mais déçu car on est battu sur des buts non-valides : hors-jeux sur le 1er, hands sur le 2e et donc 2-0 au lieu de peut-être 0-0. Puis il y a aussi une faute sur le 3e. Le Standard n’a pas besoin de ces coups de pouce."

Réponse de José Jeunechamps : "Pour une fois que cela nous sourit, on ne va pas s’en plaindre. J’ai vu de l’envie, de l’organisation, de la justesse, du travail. On a eu peur à 2-1 mais le troisième but a fait du bien. On reste humble car on n’est pas encore à une position adéquate pour le Standard. Belfodil pas content de sortir ? C’est son droit. Ce n’est pas très important."





Perdichizzi à la rescousse

Le défenseur unioniste a prolongé son contrat.

Après ses titularisations à Saint-Trond et face au Lierse, Pietro Perdichizzi, celui qui fut peut-être à la base de l’éviction de Jankovic en égalisant au match aller dans les dernières secondes, avait repris place sur le banc au profit de Vincent Vandiepenbeeck. Cela ne dura que… 14 minutes. Suite à la blessure de Gertjan Martens, le défenseur central fut appelé à la rescousse.

"C’est vrai que ce n’est jamais évident de monter dans ces circonstances-là, mais nous devons être prêts à tout moment", débute Pietro Perdichizzi. "J’ai mis quelques minutes à entrer dans la partie, avant de trouver mes marques. Nous spectateurs ou respectueux ? Je ne dirais pas cela mais plutôt que le Standard a mis la pression pour nous empêcher de jouer. Franchement, je pense que nous pouvons être frustrés car il y avait moyen de faire quelque chose d’autre, un match nul mais aussi une victoire. Quand Nico a réduit le score, on a bien vu qu’il ne fallait pas grand-chose pour faire douter les Liégeois. Malheureusement, nous avons pris ce 3e but tout à fait évitable, qui a définitivement orienté la partie sans quoi, je pense qu’on allait réitérer le coup du match aller."

Avant la rencontre, Pietro Perdichizzi avait fait savoir qu’il avait prolongé son séjour à la chaussée de Bruxelles pour 2 ans + 1 en option. "Cela fait plaisir de sentir la confiance du club et du coach. Depuis que je suis arrivé ici, je retrouve un niveau appréciable mais je sais que je peux encore mieux pour parvenir à ce que je montrais à Charleroi. Après quelques expériences difficiles, le caractère familial de l’Union me convient admirablement. J’ai hâte à présent d’être déjà la saison prochaine. De grandes choses nous attendent."