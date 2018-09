On a assisté à un bien triste spectacle à l’issue du match entre l’Union et Malines. Dans la foulée des exclusions de l’Unioniste Serge Tabekou et du Malinois Lucas Bijker, les adjoints des deux équipes (Abder Ramdane et Fred Vanderbiest) ont également été priés de rejoindre les vestiaires où les deux hommes en sont venus aux mains. Victime d'un coup de coude, l'assistant malinois a été transporté à l'hôpital où sept points de suture lui ont été appliqués.Une affaire qui fait grand bruit et qui sera analysée par les instances compétentes de l’Union belge, avec, on s’en doute, des sanctions à la clé. En attendant, les deux clubs avancent leurs arguments et se rejettent la faute.





Des propos racistes auraient été tenus



Du côté de l’Union, on avance que des propos racistes auraient été tenus par Fred Vanderbiest., précise le club dans son communiqué.L’Union qui attend des sanctions envers le T2 malinois.Des arguments que réfutent le club malinois. Dans son communiqué, le KV avance que leet nie les accusations de racisme., précise le club qui dit attendre le rapport du quatrième arbitre pour faire la lumière sur ces incidents.En attendant les conclusions de ce rapport, les deux clubs sont tout de même d’accord sur un point: de tels incidents n’ont pas leur place sur un terrain de football.