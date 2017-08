Après plusieurs saisons compliquées, Julien Vercauteren (24 ans) ne cache pas son impatience d’enfin pouvoir entamer cette campagne de Proximus League, la première sous ses nouvelles couleurs.

Julien, on vous avait un peu perdu de vue après votre départ remarqué à l’OGC Nice. Comment ça s’est passé pour vous là-bas ?

"Au début, plutôt bien, car j’ai quand même été titularisé neuf fois lors de ma première campagne. Le fait qu’un coach du calibre de Claude Puel croyait en mes qualités me transcendait."

Alors que vous commenciez seulement à vous faire connaître en Belgique, comment aviez-vous réussi à forcer un transfert vers un ténor de la Ligue 1 ?

"Après mon écolage à Anderlecht et au FC Malines, le Lierse était venu me chercher quand j’avais 17 ans et j’y avais disputé de bons matches en D1. Je n’oublierai jamais mes débuts au Standard : une semaine plus tôt, je voulais forcer mon départ car je ne recevais pas de temps de jeu. Et huit jours plus tard, j’étais dans l’équipe qui se déplaçait à Sclessin ! Un recruteur de l’OGC Nice m’a repéré durant cette période, estimant que j’avais les qualités pour m’y imposer. Cela tombait bien, parce que j’ai toujours été fan du championnat de France. Je trouvais aussi qu’il correspondait bien à mes qualités. En plus, il était en plein renouveau avec le PSG qui attirait de nombreuses vedettes."

[...]

