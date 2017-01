Sans avoir une défense passoire, l’Union Saint-Gilloise n’avait tout de même réussi à garder le zéro derrière qu’à trois reprises lors des 20 premières rencontres de championnat, soit jusqu’à la trêve des confiseurs. En décembre surtout, son arrière-garde s’était même mise à concéder des buts dignes d’un bêtisier télévisé de fin d’année. Mais depuis la reprise, les choses ont changé et si les colocataires du stade Roi Baudouin ont engrangé sept unités sur les neuf mises en jeu, ils n’ont plus pris le moindre but !

Pour Gertjan Martens , l’un des deux arrières centraux, il s’agit avant tout d’une prise de conscience collective. "Désormais, tout le monde fait sa part de boulot défensif, à commencer par les joueurs à vocation plus offensive. Dès lors, c’est plus facile pour nous. La trêve a fait du bien à tout le monde, surtout mentalement."

L’ancien sociétaire d’Ostende et de l’Antwerp a aussi un autre coéquipier à ses côtés. "Pietro Perdichizzi a su saisir sa chance, même si Grégoire Neels n’avait absolument pas démérité. Mais Pietro a l’avantage d’être gaucher et a donc plus de facilités pour se positionner et relancer le jeu depuis sa zone."

Le dernier rempart Adrien Saussez se félicite lui aussi du bilan défensif récent de son équipe. "Nous offrons beaucoup moins d’occasions. Avant chaque ballon qui arrivait dans le rectangle pouvait être dangereux. Maintenant, nous parvenons mieux à contrôler les échanges et à sortir proprement les ballons compliqués. Pourtant, nous venons, lors des deux derniers matches, d’affronter deux des trois meilleures formations de la série, le Lierse et Roulers. C’est la preuve que cela fonctionne très bien derrière désormais. En plus, on se connaît de mieux en mieux. La trêve nous a permis de peaufiner les automatismes entre nous. L’appétit venant en mangeant, je suis d’ailleurs curieux de voir comment nous allons gérer nos prochains rendez-vous, mais nous avons fait le plein de confiance depuis début janvier. Chacun est bien positionné et se bat pour le collectif. On ne doit craindre personne."