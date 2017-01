Tous les membres du quatuor offensif saint-gillois ont marqué face à Louvain.

Alors qu’ils avaient laissé une piètre impression tout au long d’un mois de décembre qui les avait vus s’incliner à domicile face au Cercle de Bruges puis sauver péniblement un point contre la lanterne rouge Lommel, avant de toucher le fond à Tubize, les joueurs de l’Union Saint-Gilloise ont profité de la trêve des confiseurs pour se refaire une santé, comme ils l’ont prouvé, pour leur match de reprise, face à des Louvanistes incapables de rivaliser en efficacité.

Très percutant, Yannick Aguemon savourait, comme ses coéquipiers, ce succès, le premier après six matchs sans victoire, aussi indiscutable dans les chiffres que dans la manière. « Après une moins bonne période, nous avions à cœur de montrer que notre mauvaise passe n’était qu’un passage à vide. Nous étions tous très fatigués et la trêve nous a permis de nous vider la tête et de nous reposer. Le coach nous a beaucoup parlé dès la reprise des entraînements, insistant sur le fait que nous avions toujours notre sort entre les mains. »

Le Franco-Béninois, comme ses trois partenaires du secteur offensif, a trouvé le chemin des filets face à OHL. « J’ai marqué le but du 3-0. C’était un goal important, car il mettait fin aux espoirs de l’adversaire. Sur cette phase, je pensais d’abord céder le ballon à Da Silva, mais j’ai vu que le gardien plongeait. Alors, j’ai tout simplement placé le ballon de l’autre côté. Cette victoire nous fait beaucoup de bien, mais nous devons très vite nous reconcentrer pour la suite de la compétition », ajoutait encore l’ex-Strasbourgeois.

Même joie, à peine plus contenue, chez Nicolas Rajsel qui a disputé, de loin, son meilleur match depuis son retour de blessure, étant impliqué dans les quatre buts. « Disons que j’ai signé un but et deux assists et demi », nuançait le déroutant Franco-Slovène. « C’est tout bon pour la confiance. Nous avons eu la chance de marquer rapidement deux buts. Tout était plus facile à partir de là, mais tout le groupe est à féliciter, car si offensivement, nous avons concrétisé presque toutes nos occasions, la défense a, elle, su garder le zéro et notre gardien a même stoppé un penalty. C’est toute l’équipe qui a fait le plein de confiance avec cette belle victoire ».