Dans un stade Roi Baudouin balayé par un vent qui accentuait le froid ambiant, les Unionistes furent d’emblée confrontés à la dure réalité de cette rencontre de reprise : ils allaient devoir faire preuve d’ingéniosité pour percer le double rideau défensif roularien tendu par Dennis van Wijk. Pendant près d’une demi-heure, les Bruxellois firent le siège de Biebauw, tout en devant assurer leurs arrières car les contre-attaques flandriennes étaient bien plus rapides que les reconversions offensives des Jaune et Bleu.

Heureusement pour eux, ils obtinrent la délivrance tant espérée quand Morren isola Ferber dans le dos de la défense roularienne lequel plaça un centre qui traversa la défense avant de trouver Da Silva qui fit mouche (1-0). Cet avantage, les exilés saint-gillois n’allaient y goûter que l’espace de… trois minutes. Suite à une mauvaise sortie de Kudimbana, la défense avait du mal à se dégager, ce dont profitait Samyn pour placer un tir lointain hors de portée du gardien bruxellois (1-1).

À la reprise, la domination fut plus intense encore face à des Roulariens plus soucieux de préserver le point que de soigner leur football, mais par manque de lucidité, de chance (tir de Luvumbu sur la transversale) et de choix judicieux, les Jaune et Bleu burent le calice jusqu’à la lie sur un heading victorieux de Cornet dans les arrêts de jeu. "Nous avons tout eu en main pour gagner ce match", déclarait Marc Grosjean, "mais offensivement, nous avons rendu une copie indigne. On peut classer verticalement le dossier Top 4."

FICHE DU MATCH