La qualification, historique - il y avait 50 ans que la RUSG l’attendait - pour les quarts de finale de la Croky Cup a soulagé tout le monde au Parc Duden. Contre le FC Knokke, les Saint-Gillois se sont montrés plutôt convaincants, même si tout ne fut pas parfait, à commencer par les deux buts concédés, qui ont tous deux résulté d’erreurs individuelles.

Luka Elsner, le T1 unioniste, était en tout cas satisfait : "Contre une très bonne équipe, nous avons retrouvé nos vraies valeurs. Nous avions besoin d’un tel match. Nous avons été l’Union, ce que nous n’avions plus été depuis quelques semaines, renouant avec nos valeurs collectives tout en affichant beaucoup de combativité."

Le coach rendait également hommage à Roman Ferber, auteur d’un match plein avec un but et deux assists en faveur de Percy Tau. Et ce, après avoir souvent joué les faire-valoir depuis l’entame de la saison.

"Je l’ai trouvé génial, car il a été à 100 % autant défensivement qu’offensivement, ce qui n’était pas forcément toujours le cas par le passé."

Pas trop le temps toutefois de savourer, car c’est un périlleux déplacement à Lommel qui attend les Saint-Gillois ce dimanche dans le cadre de la 18e journée de championnat. Des Limbourgeois qui ne leur ont, jusqu’ici, pas trop réussi (1 sur 6 à l’issue des deux premières confrontations directes).

"Nous devrons pourtant nous efforcer d’y récupérer les unités gaspillées depuis le début de la deuxième tranche, notamment dimanche dernier à Tubize. J’espère que nous pourrons reproduire le même type de prestation que contre Knokke. Il faudra mettre de la conviction et de l’envie de toute façon. Un bon résultat nous permettrait de garder le contact avec les autres équipes ambitieuses de la série."

Pour ce match, le technicien slovène ne récupérera que Niakaté, alors que Tabekou, Kristiansen, Traoré et Gérard sont toujours blessés et que Selemani purgera le deuxième de ses trois matchs de suspension. Enfin, l’exclusion de Mehlem pour deux cartons jaunes contre Knokke ne sera suspensive que pour le quart de Coupe face à Genk, programmé le mercredi 19 décembre, à 20 h 45.