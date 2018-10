Les Tubiziens menaient encore 0-2 à 20 minutes du terme…

Avec un secteur offensif décimé et une équipe en manque de confiance, on s’attendait à voir les Tubiziens prendre l’eau face à des Unionistes dont la force de frappe fait des merveilles depuis plusieurs semaines.

Et pourtant, au bout de neuf minutes seulement, Weymans envoyait un ballon qui heurtait la barre avant de retomber sur la tête de Perdichizzi qui déviait le ballon dans son propre but. Aux commandes, les Tubiziens misaient alors sur leur bonne organisation défensive alors que les Unionistes manquaient d’inspiration.

Après une première mi-temps sans occasion, l’Union mettait la pression au retour des vestiaires mais c’est bien Tubize qui doublait la mise via Weymans. Il ne restait alors que 20 minutes de jeu et on pensait la rencontre pliée.

C’était sans compter sur le terrible réveil de l’Union. Niakaté redonnait espoir à tout un stade et cinq minutes plus tard, Peyre, à peine monté au jeu offrait l’égalisation à des Unionistes survoltés qui ne comptaient pas en rester là. Tubize était au tapis et l’Union en profitait pour jeter toutes ses forces dans la bataille s’offrant la victoire dans les derniers instants via Tau.





Union SG: Saussez, Vega, Moreno, Perdichizzi, Kis (70e Besuschkow), Pinto Borges, Fixelles (59e Mehlem), Tabekou, Selemani, Niakaté, Tau.

Tubize: Defourny, Toure, Ba, Nirisarike, Goudiaby, Weymans, Naah, Garlito (59e Köse), Vidémont (85e Lippini), Bueno, Traore (67e Schuster).

Arbitre: M. Vergoote.

Avertissement: Weymans, Niakaté, Tabekou, Moreno, Perdichizzi, Ba, Lippini

Les buts: 9e Perdichizzi csc. (0-1), 70e Weymans (0-2), 79e Niakaté (1-2), 84e Ferber (2-2), 94e Tau (3-2).