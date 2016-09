La reconversion plutôt réussie de Grégoire Neels

Union Saint-Gilloise

"Ah! si j’avais plusieurs Neels dans mon équipe !"

Marc Grosjean reconnaissait, après la courte défaite subie au stade Jan Breydel, l’importance du rusé Brabançon dans son effectif. "Son style n’est pas toujours orthodoxe, mais il est souvent au bon endroit et effectue les bons choix ; sans oublier sa mentalité et sa faculté à coacher ses coéquipiers. Il ne lâche jamais rien et on connaît ses qualités dans les duels."

Le compliment fait plaisir à l’intéressé, arrivé l’an dernier de Tubize où on lui avait fait comprendre qu’on ne comptait plus sur lui. "Mais vu mon vécu, c’est normal que je fasse bénéficier les plus jeunes de mon expérience."

La saison passée, Greg a, la plupart du temps, œuvré à sa place de prédilection, comme médian défensif. Mais les circonstances l’ont parfois amené à occuper le poste plus inhabituel pour lui de défenseur central à côté de Gertjan Martens. "J’avais déjà joué quelques matches à cette place du temps où j’évoluais avec Tubize en D1. Cela s’était plutôt bien passé. Et les quelques fois où j’ai occupé ce poste la saison dernière, ce fut aussi positif. Aussi M. Grosjean m’a-t-il demandé à l’intersaison si cela m’intéresserait d’y jouer plus souvent. Avec Massengo, Morren et la venue de Baherlé, les places devenaient chères dans l’entrejeu. Et nettement moins derrière avec le départ de Kocabas. J’ai accepté."

Aujourd’hui, personne ne s’en plaint à la RUSG. "C’est un rôle très différent, même si mon expérience de médian me sert sur le plan du placement, de l’anticipation. Mais dans l’entrejeu, on touche plus de ballons et on peut davantage influencer le rythme d’un match. On est plus souvent dos au jeu alors qu’en défense, on est davantage face au jeu. L’impact y est différent."

Avec environ 450 matches au compteur dont quelques-uns en D1, Grégoire relativise la moins bonne passe de son équipe. "Certes, on vient de subir notre premier revers, mais tout peut aller très vite dans cette série et si nous n’avons gardé qu’une seule fois le zéro derrière, certains buts encaissés étaient d’une qualité exceptionnelle, comme ceux concédés face au Cercle. Notre début de saison est plus que satisfaisant."