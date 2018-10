Malmenés avant la pause, les Unionistes ont su ensuite exploiter leurs tempsforts

Les pensionnaires du stade Marien avaient un double objectif avant ce match face au Beerschot: écarter leurs hôtes de la course à la première tranche et maintenir le contact avec le FC Malines qui a logiquement disposé de la lanterne rouge tubizienne.

Finalement, les Saint-Gilloissont parvenus à leursfins, maisils ontsouffert pours’imposer,surtout en première période, les visiteursse créant alors plusieurs grosses occasions,sanstoutefois parvenir à en concrétiser une seule.

Fort heureusement pour eux, les Bruxellois ont affiché nettement plus d’allant et de détermination par la suite, à l’image d’un Selemani qui a fait la différence à lui toutseul, en provoquant un penalty qu’il a transformé tout d’abord, puis en offrant le second but à Tau en fin de rencontre. Maisle T1 de l’Union Luka Elsner n’était pas dupe. « Nous devonsrester humbles après une telle victoire. Carl’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes. Le Beerschot a fait un grand match et le 0-0 au repos était un petit miracle. J’ai aussi dû pousser une gueulante à la mi-temps, prendre lesjoueurs un par un pourles exhorter à montrer plus de hargne et d’envie. Voussavez, il y a de bonsentraîneurs en D1B et ils ont compris comment ils pouvaient nous poser des problèmes. Ils nous ménagent désormais quelques surprises lors de chaque match qui devient alors un défi tactique. »

Son équipe a mieux joué en 2e période. « Mesjoueurs ont besoin d’espaces pours’exprimer et ils en ontreçu un peu plus aprèsla pause. On a mieux négocié leursremontées de ballon aussi. Mais on ne peut pas continuer à attendre la 2e mi-temps pour entrer dans un match. Certes, nosindividualités ont fait la dif érence. Mais cela ne suf ira pas toujours. »

Comme face à Tubize où ils n’ont émergé que dansle dernier quart d’heure, les Saint-Gillois ont donc reçu un nouvel avertissementsansfrais. Contre Lommel dimanche, et plus encore à Malinesla semaine suivante, ils devront se montrer nettement plus constants s’ils veulent décrocher la première tranche.

Union SG - Beerschot 2-0

Union SG : Saussez ; Vega, Peyre, Perdichizzi, Kis ; Mehlem, Besuschkow (62e Morren), Tabekou (86e Pinto-Borges), Selemani ; Tau (90e + 1 Ferber), Niakaté.

Beerschot : Vanhamel ; Dom (80e Grisez), Prychynenko, Van Den Bergh, De Jonghe ; Maes, Van Hyfte (80e Messoudi), Vancamp, Tissoudali ; Noubissi, Vanzeir.

Arbitre : M. Van Damme.

Avertissements : Mehlem, Selemani, Van Hyfte, Prychynenko, Messoudi, Van Den Bergh.

Les buts : 68e Selemani sur pen. (1-0), 87e Tau (2-0).