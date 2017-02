"Un sur quinze !"

La réponse de Marc Grosjean a fusé quand le mentor de l’Union a répondu à notre question : "Quel est votre bilan contre Tubize depuis que vous êtes à la tête des Saint-Gillois ?"

Cette rapidité tend à prouver que le Liégeois de la chaussée de Bruxelles tient des statistiques. Et celles du derby contre les Sang et Or ne sont guère réjouissantes. "Avec nos trois victoires en autant de matches, nous sommes la bête noire de Louvain. Je pense que l’on peut affubler Tubize du même qualificatif en ce qui nous concerne. C’est vrai que je n’ai jamais connu la victoire avec mon équipe face aux Tubiziens, mais hormis en décembre dernier où nous étions dans une mauvaise passe et que nous n’avions rien à revendiquer, tous les autres matches paradoxalement, nous sommes toujours partis avec le sentiment qu’il y avait moyen de faire mieux. C’est comme ça, mais je n’ai pas pour habitude de me retourner sur le passé. Je regarde plutôt devant moi."

Néanmoins, on peut souligner que les duels entre l’Union et Tubize sont souvent engagés. "Je pense que cela est dû à la tradition du derby de cette rencontre. Il y a souvent des phases litigieuses, des contestations, mais cela fait partie du football. N’oublions pas une chose aussi pour expliquer notre bilan contre les Tubiziens : de par leur présence en D1B, les Brabançons wallons proposent de la qualité dans leur noyau et c’est vraiment une équipe difficile à jouer."

Néanmoins, on serait étonné d’apprendre que les Unionistes verseraient dans la résignation au moment d’aborder cette avant-dernière journée de compétition classique. "Nous voulons évidemment stopper cette série noire. Et quoi de mieux que le faire ce dimanche avec l’enjeu que ce match renferme. Une victoire nous rapprocherait encore davantage du Top 4. Nous avons tout à gagner dans cette rencontre. Et au moment de l’aborder, mes joueurs me donnent l’impression d’avoir franchi un cap : ils ont pleinement conscience de leurs qualités. Alors, s’il y a un match contre Tubize à gagner, c’est bien celui-ci…"





"La pression est sur l’Union"

Les Tubiziens veulent mettre fin au suspense dès dimanche.

Depuis le début de la saison, l’AFC Tubize n’a jamais caché ses ambitions. Si certains ont évoqué la montée en D1A, on est rapidement revenu à un objectif plus réaliste, celui de terminer dans le Top 4 afin de gagner le droit de disputer les playoffs 2 en compagnie des formations de D1A. Aujourd’hui, Tubize est à 90 minutes d’atteindre cette ambition.

Avec leurs deux points d’avance sur l’Union, les Sang et Or peuvent mettre fin à tout suspense en cas de victoire dimanche au stade Roi Baudouin. Si ce n’est pas le cas, il leur restera encore une cartouche à disposition avec un dernier match contre le Cercle.

Mais après leur belle victoire face à Roulers et avec les retours des joueurs défensifs que sont Fabre et Dudouit, mais aussi offensifs avec Diallo et Zenke de retour de suspension, Tubize veut finir le travail ce week-end. "Je vais récupérer les blessés et les suspendus mais les deux équipes se connaissent tellement bien qu’il n’y aura pas de surprise", confie Régis Brouard qui pourra jouer avec des attaquants cette semaine, contrairement au match de dimanche. "Lee était en pointe mais ce n’est pas sa place, Keita était en difficulté et Amallah a livré une prestation moyenne. Les retours de Zenke et Diallo vont faire du bien."

Camargo et Ba seront les deux seuls absents de ce duel si important pour les deux clubs. Tubize veut et doit faire partie de ce Top 4, il faudra donc gérer la pression d’une telle rencontre. Mais les Tubiziens semblent prêts. "L’Union est invaincue en 2017, on sait que ce ne sera pas un match facile, comme lors de chacun de nos affrontements. Mais on a toujours deux points d’avance. S’ils veulent être dans le Top 4 , ils sont dans l’obligation de gagner. La pression est sur l’Union, pas sur nous", confirme Megan Laurent.