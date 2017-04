Avec sa superbe réalisation face à Saint-Trond qui a non seulement valu trois points à son équipe, mais a en outre fait le tour de la toile, Mohamed Aoulad s’est rappelé au bon souvenir de tous. L’occasion de faire, avec lui, le point sur son parcours, parfois tumultueux, mais marqué aussi par quelques coups d’éclat somptueux.

Mohamed, en marquant un tel but, vous avez soigné votre publicité, alors que vous quitterez l’Union en fin de saison.

"Quand j’y ai signé, c’était pour me relancer après être resté six mois sans jouer. Je pense avoir répondu à l’attente, même si j’ai rarement pu évoluer à ma place de prédilection, derrière l’attaquant. Cela reste un petit regret, mais je me suis dépensé sans compter et j’ai pu rendre des services à l’équipe."

D’emblée, on vous a senti à l’aise dans ce club familial.

"L’accueil a été formidable. Même le président fait la bise aux joueurs. Cela n’arrive pas dans beaucoup de clubs de ce niveau."

Pourquoi, dès lors, partir en fin de saison ?

(...)