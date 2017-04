Sa première titularisation ne pouvait pas mieux tomber, à trois jours du déplacement au Standard, le club qui, actuellement, est toujours son employeur, "mais là ne réside pas le plus important", enchaîne Jonathan Okita. "Cette titularisation, qui est la première depuis… un an (NdlR: il avait été ti tulaire à Courtrai avec les Rouches), c’est, à mes yeux, la récompense après de longs mois de doute. Quand, au Standard, Olivier Renard m’a fait comprendre que je n’aurais pas beaucoup de temps de jeu garanti, on s’est mis d’accord pour que je sois prêté. Avec mes agents, nous avons opté pour Roulers, mais, a posteriori, ce ne fut pas un choix judicieux. À mon arrivée là-bas, il ne m’a fallu que quelques jours pour comprendre que je n’allais pas souvent monter au jeu."

Jonathan Okita a alors dû prendre son mal en patience. "En décembre, nous nous sommes vus, la direction de Roulers et moi, et elle m’a rendu ma liberté. Retour au Standard, puis j’ai dit oui à une demande de l’Union, car M. Brison me connaissait de Tubize, où j’ai joué. Franchement, je suis très content d’être ici car je retrouve du temps de jeu et le plaisir de jouer."

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.