Ce moment, tous les supporters l'attendent avec de plus en plus d'impatience.

Déserté depuis deux saisons et l'entrée dans la «Proximus League» des «Jaune et Bleu», le stade Joseph Marien va à nouveau vibrer devant les exploits des «Apaches». Les travaux de mise en conformité , attendus durant toute la saison 2016-17, et enfin entrepris en février de cette année, sont terminés.

La capacité du stade est passée de 3.000 à 8.000 places grâce, notamment, à une tribune montée sur la fameuse Butte, la luminosité a été intensifiée, de nouveaux bureaux sont apparus. Nous vous invitons à suivre le guide, Dominique Deprêtre, l'historien de l'Union, pour une petite visite des nouveaux lieux. Suivez le guide...