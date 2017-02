Invaincus en 2017, les Saint-Gillois restent aussi sur un 5 sur 9 face aux trois formations qui occupent le podium de la D1B. La preuve qu’ils ont franchi un palier depuis la reprise. Si, pour le déplacement au Cercle, où il espère voir ses joueurs signer un résultat qui leur permettrait de rester dans la course à la quatrième place, Marc Grosjean déplore la suspension de son arrière droit Tracy Mpati, il peut désormais compter sur un atout offensif supplémentaire en la personne du Franco-Centrafricain Quentin N’Gakoutou.

Ce dernier devrait être du voyage et s’en réjouit. "Je suis prêt à jouer, aussi bien physiquement que mentalement. Cette saison, j’ai disputé le premier tour avec l’équipe B de Monaco, mon club formateur qui me prête à l’Union. Cela va d’ailleurs me faire bizarre de revoir, à Bruges, quelques joueurs que je connais bien pour avoir fait mes classes avec eux au sein du cercle monégasque, comme Nardi, Beneddine, Diarra ou Chérif. Je viens à peine de débarquer en Belgique et voilà que je les croise déjà !"

Arrivé le dernier jour du petit mercato, celui qui se décrit comme un numéro neuf appréciant les combinaisons et la profondeur, a déjà pu se familiariser avec son nouvel environnement. "L’Union est visiblement un club familial qui a une histoire. Je connaissais déjà Yannick Aguemon, car nous avons des amis communs. Il m’a mis au parfum. De toute façon, je m’adapte généralement assez vite, car j’ai tendance à aller vers les autres."

Sur le terrain, Quentin N’Gakoutou a également déjà trouvé quelques automatismes. "Les entraînements sont encourageants, mais j’ai avant tout besoin de discipliner mon jeu, surtout sans ballon. J’ai parfois tendance à perdre ma concentration. Je suis à l’Union pour corriger cela. Il est également temps pour moi, à vingt-deux ans, de me poser quelque part, après des expériences intéressantes, mais à chaque fois sur le court terme, à Arles-Avignon, Lausanne et Evian Thonon Gaillard."





LE DIRECT COMMENTE