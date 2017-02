Suspendu pour le déplacement à Lommel la semaine précédente, le défenseur Geoffrey Cabeke y avait été bien remplacé par Georgios Kaminiaris. Ce dernier n’a d’ailleurs jamais déçu depuis qu’il a débarqué à l’Union durant l’été 2015. "Mais Georgios est impeccable quand vous dominez et occupez la moitié de terrain adverse, et un peu moins à l’aise quand vous devez avant tout défendre dans votre propre camp. Geoffrey est plus sec dans ses interventions, plus intransigeant défensivement, même s’il n’a pas eu la partie facile face à Tuur Dierckx", justifiait un de ses coéquipiers, après le partage obtenu de haute lutte par la formation saint-gilloise contre l’Antwerp.

Geoffrey Cabeke avait en tout cas le sourire après la partie. "Georgios et moi, nous nous entendons très bien, et en professionnels, vivons la situation sainement. Mais c’est vrai que je suis content d’avoir directement retrouvé ma place. Avoir la confiance du coach, c’est toujours valorisant. Nous avons un très chouette groupe où ce genre de situation se gère bien. Notre entraîneur parle avec tout le monde et pour certains, c’est sûr que c’est loin d’être évident. Je pense en particulier à mon pote Anthony Sadin qui a été supplanté par Adrien Saussez. Ce dernier a, depuis, toujours répondu à l’attente. Ce qui oblige Anthony à ronger son frein. J’essaie de le soutenir et de lui faire comprendre que cette expérience l’aidera dans le futur. Il vit cela mieux désormais."

Contre l’Antwerp, on a encore pu voir que l’Union traversait une bien meilleure passe qu’en fin 2016. "Tout le monde avait besoin de souffler. Sinon, il faut bien avouer que nous continuons de progresser, quand vous voyez que huit des onze titulaires contre l’Antwerp étaient déjà présents la saison dernière. C’est le résultat d’un très gros travail du staff et des joueurs. Et l’appétit venant en mangeant, peut-être pourrons-nous accrocher une place dans le Top 4 plutôt que d’en découdre uniquement pour le maintien."