Depuis juillet, Samba Diawara est le coordinateur des U13 jusqu’aux pros à l’Union Saint-Gilloise. Un travail de grande ampleur dans l’ombre. "Tout est à faire ici et c’est ça qui m’a séduit quand Marc Grosjean m’a contacté", répond d’emblée le Franco-Malien de 39 ans. "Le coach est très attentif aux jeunes et c’était sa volonté d’avoir quelqu’un qui coordonne une façon de jouer qui part de l’équipe première et remontant dans les équipes d’âge jusqu’aux U13 nationaux. C’est mon job."

(...)

