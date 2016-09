Samuel Fabris veut porter chance au Cercle (DIRECT 20H)

Union Saint-Gilloise

Après le partage obtenu de haute lutte face à l’Antwerp, l’Union se déplace ce week-end au Cercle Bruges, lequel a profité de l’exode massif des joueurs du White Star pour enrôler deux d’entre eux, Samuel Fabris et Amadou Diallo. Mais jusqu’ici, c’est surtout le premier nommé qui s’est illustré.

"Amadou est arrivé tardivement, sans avoir fait la préparation. Du coup, il doit se contenter pour le moment d’un statut de réserviste", explique le natif de Sambreville, avant d’enchaîner : "Le Cercle me voulait déjà en février, mais j’avais choisi d’honorer mes engagements vis-à-vis du White Star."

Avec le recul, il ne regrette rien.

"Bien sûr, le club de M. Bico n’a pas obtenu sa licence, et on a été champion pour rien. Mais le groupe a vécu quelque chose de très fort. Plus le contexte se compliquait, plus cela nous poussait à nous surpasser collectivement. Entre nous, l’entente était excellente et nous avions convenu, après la conquête du titre, d’attendre la décision concernant la licence jusqu’au premier juin. Nous étions persuadés que le club finirait par l’obtenir. Chaque année, il ne la recevait que tardivement."

Pas de quoi paniquer donc, d’autant que si le collectif avait primé, les joueurs se savaient fort courtisés sur le marché. "Un moment, il a bien fallu prendre une décision. Vu que les problèmes persistaient, j’ai décidé d’accepter l’offre du Cercle."

Où il s’est directement bien intégré. "Mon rôle est clairement défini. Je dois colmater le plus de brèches possible. Nous avons une équipe qui veut pratiquer un beau football, mais pour le moment, nous prenons encore trop de buts évitables."

Un reproche qui vaut aussi pour l’Union, son adversaire du week-end. "Toutes les équipes se tiennent de près. Notre début de saison est plutôt bon et l’objectif que la direction nous a assigné, une place dans le Top 4, est réalisable. J’ai un contrat de deux ans et le club ne visera la montée que l’an prochain. Jusqu’ici, j’ai été champion au deuxième échelon national avec Charleroi (en 2012) et le White Star (en 2016). J’espère porter bonheur à un troisième club."