Arrivé au début de la saison dernière afin d’occuper le poste d’arrière gauche, Georgios Kaminiaris avait alors dû ronger son frein plus souvent qu’à son tour sur le banc des remplaçants. En cause, l’excellent rendement de son concurrent Geoffrey Cabeke. Mais cette saison, ce dernier a été confronté à quelques pépins physiques, ce qui a permis à l’ancien sociétaire de La Louvière, de Boussu-Dour, d’Ostende et de Mons de recevoir davantage de temps de jeu. "J’ai ainsi pu enchaîner sept titularisations" , souligne l’intéressé.

Avec quelques grands moments à la clé, comme ce splendide solo ponctué d’un magnifique envoi qui avait atterri sur la barre transversale à l’Antwerp le 26 novembre dernier. "Mais après la défaite à domicile face au Cercle Bruges survenue le week-end suivant, le coach ne m’a plus aligné. Ce n’est pas mon genre de polémiquer, mais je lui ai tout de même demandé la raison de mon éviction. Il m’a répondu qu’il avait voulu essayer autre chose."

Si les résultats n’ont pas directement suivi (un partage poussif face à Lommel puis une nette défaite à Tubize), force est de constater que l’Union a fait très fort depuis la reprise, avec ce sept sur neuf engrangé sans concéder le moindre but.

Le tout, sans le concours du défenseur d’origine hennuyère. "Mais avec la suspension pour abus de cartons de Geoffrey Cabeke, je me rends bien compte que, même s’il ne me l’a pas encore confirmé, le coach devrait à nouveau faire appel à mes services pour ce déplacement à Lommel. Je suis en tout cas prêt à me donner à 100 % face à une lanterne rouge que nous ne sous-estimons pas. Tout d’abord, parce que je me sens toujours aussi bien dans le groupe où je n’ai que des amis, dont Geoffrey d’ailleurs. Et ensuite, parce que dans ma situation, toutes les occasions de me montrer sont bonnes à prendre. J’ai 28 ans et je suis arrivé à maturité. Mais ce n’est pas parce que je ne joue pas aussi souvent que je le voudrais, que je songe à quitter l’Union. Si le club le souhaite, je rempilerai bien volontiers."

Vandiepenbeeck prend la place laissée vacante par Cabeke, qui est suspendu. Baherlé (genou) a repris cette semaine prudemment avec le groupe; idem pour Mombongo, qui a joué avec les Espoirs.

Le noyau : Saussez, Sadin; Mpati, Martens, Perdichizzi, Neels, Kaminiaris, Vandiepenbeeck; Massengo, Morren, Wallaert, Salah, Aguemon, Da Silva; Rajsel, Fixelles, Fauré, Aoulad.

