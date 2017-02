Grâce à un but inscrit sur un corner de Rajsel prolongé du front par Perdichizzi, l’Union met encore un peu plus la pression sur les Tubiziens qui reçoivent Roulers dimanche. En effet, ces trois points empochés méritoirement permettent aux Saint-Gillois de dépasser provisoirement les Brabançons wallons, qu’ils recevront dimanche prochain, à la quatrième place du classement, la dernière donnant accès aux playoffs 2, et donc à des confrontations avec des clubs de la Jupiler Proleague.

CERCLE : Nardi; Kchab, Coussement (46e Bertaccini), Diarra, Bourdin ; Vincent (77e Dewaele), Beneddine, Brebels, Yagan ; Naudts, Kis (64e Mboyo).

UNION : Saussez ; Cabeke, Martens, Perdichizzi, Kaminiaris; Morren, Massengo, Aguemon, Da Silva; Rajsel (90e +1 Neels), Aoulad (80e Fixelles).

ARBITRE : M. Vanbecelaere.

AVERTISSEMENTS : Beneddine, Coussement, Martens.

LE BUT : 65e Perdichizzi (0-1).