Grâce à un doublé de Niakaté, l’Union se donne un peu d’air au classement

Avec la victoire de Tubize aux dépens d’OHL entérinée quelques heures plus tôt, l’Union savait qu’elle devait absolument battre Roulers pour éviter d’hériter de la lanterne rouge.

Au final, les joueurs de la Butte ont émergé, mais ils ont dû faire preuve de patience face à un adversaire qui n’avait rien d’un foudre de guerre, mais resta longtemps bien organisé et difficile à bouger, en dépit de la relative lenteur de son compartiment défensif.

Les occasions de vibrer furent peu nombreuses, Selemani étant longtemps le seul Unioniste à avoir adressé un tir cadré en direction de Biebauw. Et alors que l’on commençait à se demander comment des Saint-Gillois de plus en plus brouillons allaient parvenir à trouver la solution, l’inévitable Niakaté, invisible jusqu’alors, surgissait tel un diable hors de sa boîte pour planter un doublé en l’espace de six minutes. Le premier but du Franco-Béninois surtout, valait à lui seul le déplacement, sa talonnade sur un centre contré de Vega ne laissant aucune chance à Biebauw.

Ce deuxième succès de la saison soulage tout le monde du côté du parc Duden. L’entraîneur Luka Elsner en convenait : « On a eu cette fois le petit brin de chance qui nous a souvent fait défaut jusqu’ici. C’est une belle récompense et cela fait du bien au moral du groupe qui travaille très bien en semaine pour progresser. Notre victoire est amplement méritée, car nous avons eu le plus souvent la possession du ballon et les intentions offensives dans ce match. Même si nous avons aussi manqué de justesse dans le rectangle adverse. Et cette fois, nous n’avons pas offert d’occasions à l’adversaire ».

UNION – ROULERS 2-0

UNION Kristiansen; Vega, Peyre, Perdichizzi, Iriondo; Pinto Borges, Morren (60e Besuschkow), Selemani (90e +2 Ferber), Gérard; Tau (85e Bouekou), Niakaté.

ROULERS Biebauw ; Kocabas (81e Yagan), Grabenberch, Kompany, Borry ; Van Acker, Lépicier, Godwin, Semedo (59e Aoulad), Rajsel ; De Smet (73e Schmisser).

ARBITRE : M. De Cremer.

AVERTISSEMENTS : Godwin, Lépicier.

LES BUTS : 77e et 83e Niakaté (2-0).