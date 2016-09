Union-Antwerp: 0-0 (DIRECT)

Union Saint-Gilloise

Pour affronter l’impressionnante armada anversoise, qui n’a pas encore tout à fait trouvé sa vitesse de croisière, mais vient de finaliser l’arrivée de Björn Vleminckx en toute fin de mercato, Marc Grosjean devra se passer de son avant-centre Mombongo, auquel Fauré se substituera, et de Massengo, parti en sélection nationale avec le Congo Brazzaville. Ce dernier sera sans doute remplacé, comme la semaine dernière lors du match de Coupe à Oosterwijk, par Pierre-Baptiste Baherlé.

Après une saison presque blanche à Saint-Trond, où il devint indésirable après le départ de Yannick Ferrera au Standard, et une préparation perturbée par un souci aux adducteurs, le médian formé à Lille piaffe en tout cas d’impatience. "Le groupe tournait bien jusqu’ici, faisant preuve d’une très bonne cohésion. Hormis en Campine, j’ai dû me contenter d’un remplacement de quelques minutes à Louvain. C’est normal, quand on loupe une bonne partie de la préparation et qu’on n’est pas à 100%. Mais entretemps, je me sens proche de mon meilleur niveau."

Il y a intérêt quand on sait ce qui l’attend en face. "Ce n’est pas un cadeau, mais il vaut peut-être mieux les prendre maintenant. De toute façon, on les jouera encore au moins trois fois cette saison..."

Le médian s’attend donc à débuter la partie. "Les entraînements ont été dans ce sens, même si on ne sait jamais. Je suis prêt à enfin aider l’équipe. La déception de la Coupe a été vite évacuée. Je peux vous assurer que le mental ne fera, cette fois, pas défaut. On donnera tout."