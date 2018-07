Après Da Silva, Massengo et Neels, c'est un autre cadre de l'Union qui a été prié de faire ses valises.

"J'avais l'impression qu'ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont seulement expliqué qu'il n'y avait rien de personnel, mais qu'ils veulent construire une nouvelle équipe avec leurs joueurs et je n'en faisais pas partie. J'ai donc dû trouver une solution." C'est un Gertjan Martens plein d'amertume qui s'est confié à Walfoot.



Poussé vers la sortie après trois saisons irréprochables, Martens avoue avoir eu une proposition pour rebondir à Virton avec son ancien coach Marc Grosjean. Un projet qui ne l'a pas emballé : "Je voulais absolument rester en D1B", confie-t-il.

C'est donc sur la pelouse du Stade Edmond Leburton qu'évoluera le grand blond la saison prochaine. Un choix presque par défaut et un nouveau challenge sur lequel il souhaite désormais pleinement se concentrer : "La compétition commence déjà dans deux semaines donc je devais me dépêcher. J'ai directement été charmé par les gens à Tubize. On a discuté deux fois et puis j'ai pris ma décision.