Depuis le début des playoffs 3, les Saint-Gillois sont méconnaissables.



L’Union avait espéré tirer profit de la venue de Roulers pour creuser un peu plus l’écart sur la lanterne rouge Tubize, qu’elle va affronter lors des deux prochaines journées. Mais incapables de canaliser leur stress comme dix jours plus tôt à Westerlo, les hommes de Marc Grosjean ont échoué. Et sans un Adrien Saussez très inspiré, ils auraient sans doute reçu une raclée de la part d’un adversaire qu’ils avaient pourtant nettement battu il y a près de deux mois.



L’entraîneur de l’Union tente de calmer le jeu, mais on sent bien que cela devient de plus en plus difficile. "Ces playoffs 3 sont une compétition à part, que mes joueurs, mon staff et moi-même découvrons. Les matchs y sont complètement différents que lors de la phase classique. Le stress y est énorme. Il faut avoir vécu cela de l’intérieur, comme nous actuellement, pour savoir de quoi on parle"

Contre Roulers, ses protégés ne se sont, de surcroît, créé qu’une seule occasion franche. "Nos sorties de balle, notre point fort habituellement, n’étaient pas bonnes. C’était encore plus le cas à Westerlo et je trouve que nous avons, par moments, quand même produit plus de jeu cette fois." Mais avec un collectif qui souffre dans chaque ligne, c’est compliqué. "Mes joueurs semblent paralysés, tétanisés par la peur de mal faire. C’est pourquoi on doit désormais éviter de se projeter plus loin que le prochain match. Nous allons devoir les travailler au mental, car c’est surtout dans les têtes que cela se joue en PO3. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Westerlo vient de signer un six sur six dans ce contexte si particulier. Avec Van Langendonck Biset, Van Eeno et De Ceulaer, ils peuvent s’appuyer sur des éléments qui ont l’habitude de ce type de match couperet. Pour nous, par contre, c’est une découverte. Et puis, Bob Peeters peut s’appuyer sur trois attaquants. Moi, je n’en ai plus qu’un seul valide (NDLR : Kabasele). Mais je préfère encore toujours être à notre place plutôt qu’à celle de Tubize."

Comme pour illustrer toute la détresse des Unionistes, le médian Augusto Da Silva estimait que l’objectif du prochain match face aux Tubiziens serait avant tout de ne pas perdre, plutôt que de viser la gagne. Voilà qui donne une idée de l’ampleur du travail psychologique que le staff saint-gillois aura à effectuer d’ici vendredi. Un délai qui paraît bien court ...