Union Saint-Gilloise

Le joueur prêté par Malines a été décisif avec 1 assist et 1 but lors des 2 derniers matchs.

Prêté à la fin du mois de décembre dernier par le FC Malines et ce, jusqu’à la fin de la saison, Jonathan Kindermans avait effectué des débuts plutôt discrets sous les couleurs unionistes. Mais lors des deux confrontations cruciales face à Tubize, il a pleinement rentabilisé son transfert en se montrant à chaque fois décisif, en dépit d’un statut de réserviste. « Oui, je suis très content de ces deux montées au jeu. Quand on fait appel à vous et que vous n’avez qu’une demi-heure pour faire la différence, c’est toujours gratifiant d’y parvenir. » Venu afin de recevoir du temps de jeu, le joueur formé à Anderlecht avec Kabasele, Hamzaoui et Vercauteren notamment, n’était pas parvenu jusqu’ici à s’imposer. « J’avais été titularisé lors du premier match en 2018, mais j’avais senti que je manquais de rythme. Après, je m’étais retrouvé sur le banc, puis j’avais dû composer avec une blessure musculaire. Ce n’était donc pas anormal de me laisser en dehors du onze de base. »

Mais lors de ces deux confrontations directes face aux Tubiziens, Jonathan a prouvé toute son utilité en signant un assist au stade Roi Baudouin, puis le but de la victoire une semaine plus tard. Un succès synonyme de maintien en D1B, en dépit d’une frayeur en fin de partie qui aurait pu en faire le héros malheureux de ce match retour. « J’ai involontairement provoqué le penalty sifflé contre nous à la toute dernière seconde. Le ballon était déjà dégagé au moment où j’avais touché le joueur adverse. Siffler un penalty à ce moment-là était cruel. J’avoue avoir presque eu un arrêt cardiaque au moment du tir au but. Fort heureusement, notre gardien Adrien Saussez est allé le chercher. »

Le médian offensif aura donc enfin montré, durant ses deux montées au jeu, qu’il pouvait apporter beaucoup au secteur offensif unioniste. « Je suis heureux d’avoir quand même pu aider un club qui m’avait tendu une perche. La fête a été très belle. Le groupe est sympa et le staff apporte beaucoup de sérénité. C’est dans mon intérêt de ne pas bâcler les deux derniers matchs. Rester à l’Union, pour moi qui suis bruxellois et en fin de contrat chez les Malinois, ne me déplairait pas, mais cela ne dépend pas que de moi. »

Le noyau : à choisir parmi Saussez, Kudimbana ; El Banouhi, Mboko, Peyre, Neels, Martens ?, Perdichizzi, Kis, Hamzaoui ; Massengo, Morren, Da Silva ?, Houdret, Kindermans, Vercauteren, Luvumbu, Fixelles ? ; Tabekou, Kabasele, Ferber.