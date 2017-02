L’AFC Tubize vit une saison mouvementée, marquée par de nombreuses décisions arbitrales en sa défaveur, mais aussi par des occasions manquées.

Pourtant, Tubize occupe toujours la 4e place et ce dimanche, l’équipe peut se qualifier pour les playoffs 2 en compagnie des formations de D1A. Une perspective qui excite les joueurs. "Ce serait mentir de dire que ce n’est pas motivant , relate Diallo. C’est plus agréable d’aller jouer dans des beaux stades, sur des belles pelouses, face à des équipes de D1A. Cela nous permettrait de voir jusqu’où nous sommes capables d’aller sur le plan mental, physique et tactique. Et puis ce serait une belle récompense pour notre saison."

