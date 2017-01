Deux matches comptant pour la 7e journée de la deuxième phase de la Proximus League de football étaient au programme dimanche. Ils se sont soldés par les nettes victoires de l'Union-Saint-Gilloise sur Oud Heverlee-Louvain (4-0) et du Lierse sur Lommel (5-1).

Grâce à ce succès face au dernier du classement (2 points), les Lierrois comptent 14 points, tout comme Roulers, battu vendredi à l'Antwerp (1-0).

Le meilleur buteur de la compétition Dylan De Belder (17 goals) a ouvert la marque pour le Lierse (15e, 1-0) et signé un doublé (68e, 4-0). Aurélien Joachim (37e) et Ajub Timbe Masika (49e, 87e) ont également trompé Jesse Bertrams. Lommel a réduit la marque par Glenn Neven (89e, 5-1).

Mohammed Aoulad (13e), Nicolas Rajsel (19e), Yannick Aguemon (59e) et Alves Da Silva (64e) ont signé le succès des Unionistes, qui restaient sur un 2 sur 18 avant la trêve. Ce troisième succès en autant de duels face aux Louvanistes permet aux Bruxellois de creuser l'écart par rapport à lanterne rouge au classement général qui atteint à présent 8 points.

Samedi, le Cercle Bruges a surpris Tubize (2-1). Ivan Yagan a ouvert la marque (23e, 1-0) et a donné le ballon victorieux à Paolino Bertaccini, qui était monté à la mi-temps (86e, 2-1). Si la fin de la première période a été positive pour les Brabançons avec le but de l'égalisation temporaire de Megan Laurent (35e, 1-1), les dernières minutes ont été plus dures. Tubize a terminé la rencontre à neuf suite aux exclusions de Sega Keita (86e, double avertissement) et Alassane Touré (90e+1, mauvais geste sur Mathieu Maertens).

Vendredi, Antwerp s'était imposé grâce à un but du Ghanéen William Owusu, un ancien joueur de... Roulers (68e, 1-0). Le Great Old est troisième avec 13 points, un de moins que Roulers et le Lierse, juste devant le Cercle (4e, 10 points).