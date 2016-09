Victoire pleine de maîtrise de Tubize (0-1)

Division 1B

Six sur six pour les Tunisiens depuis l’arrivée de Brouard.

Tubize devait confirmer sa belle victoire face à Roulers, c’est exactement ce qu’il a fait ce dimanche après-midi face à une équipe d’OHL en crise de confiance.

Bien organisés, les Tubiziens ont d’abord pu compter sur un grand Beunardeau qui a sauvé son équipe à deux reprises. Diallo aurait pu ouvrir la marque pour Tubize s’il n’avait pas manqué son face à face avec Gillekens.

Ce n’était que partie pour Tubize puisque sur un centre d’Amallah, Keita était isolé par la défense… louvaniste pour ouvrir la marque.

Un but précieux puisqu’il fut le seul de la rencontre et permet à Tubize de signer un très bon six sur six depuis l’arrivée de Régis Brouard.





OHL - Tubize: 0-1

OHL: Gillekens, D'Ulivo (66e El Banouhi), Kocabas, Ngawa, Monteyne, Bracké (63e Simaeys), Le Postollec, Tabekou (76e Sula), Loemba, Kostovski ,Casagolda.

Tubize: Beunardeau, Dudouit, Fabre, Touré (65e Nirisarike), Pires, Betsch, Ba, Babic (83e Garlito), Smalah (66e Shengelia), Keita, Diallo.

Avertissements: Monteyne, Le Postollec, Touré, Diallo, Audouit, Shengelia.

Exclusion: 71e Kosotvski.

Le but: 65e Keita (0-1).