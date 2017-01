Division 1B Les Tubiziens abordent une série de trois matches face aux trois premiers

Grâce à son six sur six glanés lors des deux dernières rencontres, Tubize a conforté sa 4e place et peut aborder sereinement le triptyque d’enfer qui l’attend au cours des trois prochaines semaines avec des rencontres face à l’Antwerp, le Lierse et Roulers, soit les trois premiers au général. "On aborde ces rencontres avec une certaine sérénité. Grâce à ces six points pris, on se retrouve en haut de classement, pour aborder au mieux ces matches décisifs" , avance Yohan Betsch.

Mais pas question pour Tubize de se reposer sur ses acquis. Le club a un coup à jouer, que ce soit en faisant tout pour conserver sa 4e place ou en regardant même un peu plus haut. "Le Top 4 est l’objectif minimum mais dans ce championnat rien n’est fini, à tous les niveaux. On a notre destin entre nos mains, à nous d’aller chercher les bons résultats pour vivre une fin de saison sympathique."

Pour ça, il faudra vaincre une formation de l’Antwerp qui vient d’enchaîner trois victoires de suite et semble lancée vers une remontée en D1. "Cette rencontre ressemblera beaucoup à une finale. Ce sont toujours de chouettes matches à disputer, à nous de mettre tout en œuvre pour aller chercher la victoire, qui nous mettrait dans une situation confortable pour la suite."

Pas toujours dans le coup au premier tour, Yohan Betsch est bien revenu dans le coup en ce début d’année. Petit à petit, le Français redevient l’un des moteurs de l’équipe. "Mon premier tour a été en dents de scie. J’ai alterné le bon et le moins bon mais je n’arrive pas à expliquer ce manque de régularité. Aujourd’hui, après une bonne discussion avec le coach, je me sens mieux, capable d’apporter plus à l’équipe."

Betsch revient en forme au meilleur des moments puisqu’il faut pallier l’absence de Ba, blessé pour plusieurs semaines. "Je fais partie des plus anciens du groupe, j’ai toujours eu un rôle important dans l’équipe et avec la blessure de Ba, je dois apporter encore un peu plus mon expérience."

Régis Brouard, lui, veut que ses joueurs abordent cette rencontre avec sérieux. "On est dans le sprint final. On sait qu’il va se passer plein de choses à tous les niveaux. Ça commence dimanche face à l’Antwerp, un bon Tubize ne suffira pas. Il faudra un très bon Tubize mais aussi un public présent en masse. J’espère que les supporters répondront aussi présents" , ponctue le coach.