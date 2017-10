Tous les résultats de la D2 Amateurs.

Ciney – Hamoir: 2-2

Ciney. Après une minute à peine, Saglam, parti seul en profondeur, envoyait le cuir au dessus du but. Ne parvenant pas à trouver leurs marques, les Cinaciens ont bien résisté à la pression liégeoise. Leur réaction est survenue après le quart d'heure, sur une tête de Bojovic. A la 55e, Jacquemart a été à deux doigts d'ouvrir la marque mais sa frappe est passée de peu à côté. Cinq minutes plus tard, il a fait preuve de plus de précision depuis le point de penalty avant d'être imité par Amrous. Tshiala a redonné espoir aux siens en lobant Biersard. Un but qui a surtout revigoré les Cinaciens qui sont parvenus à égaliser via Jadot, seul au petit rectangle.

Les buts : 60e Jacquemart (0-1), 74e Amrous (0-2), 79e Tshiala (1-2), 84e Jadot (2-2)

CINEY : Salmon ; Eloy, Fiasse (90e Sbaa), Bojovic, Hernandez (68e Mohimont) ; Sidy Pape, Colinet, Guiot, Lecomte, Leleu (75e Jadot) ; Tshiala

HAMOIR : Biersard ; Timmermans, Legros, Farina, Alaimo, Amrous (81e La Rocca), Doneux, Jacquemart (70e Lakaye), Lecerf, Dessart ; Saglam (82e Yilmaz)

Avertissements : Alaimo, Leleu

Arbitre : M.Boeur

La Louvière Centre – Waremme: 1-0

Les Loups ont décroché une nouvelle victoire hier soir au Tivoli mais que ce fut pénible. On pensait le plus difficile réalisé avec le but rapide de Wantiez mais les joueurs de Tibor Balog oubliaient de tuer le match, laissant leurs adversaires y croire jusqu’au bout. Dahmane, Michel et Garcia Dominguez loupaient ainsi des occasions trois étoiles du faire le break alors que les tentatives visiteuses étaient souvent trop timides que pour inquiéter réellement Toubeau. Pour sa première, Philippe Caserini aura vu une équipe combattive mais il aura aussi pu mesurer tout le travail à accomplir pour remettre les siens sur les bons rails.

La Louvière Centre : Toubeau, Van Den Kerckhof, Wantiez, Ndikumana, Ulens, Utshinga (46e Lazitch), Lesage, Michel, Garcia Dominguez (68e Francotte), Sbaa, Dahmane (83e Bouyfoulkitne)

Waremme : Musick, Olemans (83e Loyaerts), Masset, Ciammaglichella, Renson, Ribeaucourt, Javaux, Henrot, Morhet (74e De Castris), Bernard (61e Papalino), Cossalter

Arbitre : M. Crul

Avertissements : Lesage, Ciammaglichella, Ulens, Michel

Le but : 11e Wantiez (1-0)

RWDM - Walhain: 7-2

Les Walhinois ont tenté de lutter mais les Molenbeekois étaient sur une autre planète.

La saison dernière, le RWDM avait failli perdre le titre lorsqu'il avait été giflé à Wavre, une équipe alors coachée par un certain Sergio Palavicino. Alors lorsque les Molenbeekois ont constaté que le tacticien qui les avait fait tant souffrir avait pris la direction de Walhain, en compagnie d'une bonne partie de ses joueurs du RJ Wavre, ils cont commencé à avoir des craintes.

Des craintes qui se concrétisaient au bout de quelques secondes à peine lorsque Moors filait seul au but mais faisait le mauvais choix face à Sadin.

Les Molenbeekois avaient toutefois la bonne idée de concrétiser leur première occasion en but, Mbuba étant à l'affût lorsque Belin repoussait la tentative de Brouckaert. Dominateur, le RWDM ratait le break et le payait avec l'égalisation walhinoise signée Guilmot.

Et puis la machine RWDM se mettait en route. Les Walhinois, bien que bien organisés, ne pouvaient pas faire grand chose face à la force de frappe offensive locale. Mbuba surgissait sur corner et puis le RWDM inscrivait un but digne de la D1A. Une superbe transversale de Brouckaert pour Bova qui remisait dans le rectangle pour Brouckaert.

Le penalty transformé en deux temps par Moors ne changeait pas grand chose, Liard et Cabeke alimentant le marquoir pour le faire passer à cinq alors que Walhain avait été réduit à dix entre les deux buts.

Ba et Brouckaert ponctuaient la soirée deux nouveaux, pour le plus grand bonheur des près de 4.000 supporters présents dans les travées du stade Machtens.

Sadin, A. Cabeke, Rivituso, Timmermans, G. Cabeke, Mabika, Liard, Brouckaert, Cissé, Bova (69e Damblon), Mbuba (69e Ba).

Walhain: Belin, Tietcheu, Legrand, Provost, Rosy, Bellia, Bernier (68e Wenin), Nicaise, Chalal (68e Sefgini), Guilmot, Moors.

Arbitre: M. M. Federico.

Avertissements: Nicaise

Exclusion: 62e Rosy (2j.).

Les buts: 6e Mbuba (1-0), 35e Guilmot (1-1), 39e Mbuba (2-1), 43e Brouckaert (3-1), 50e Moors (3-2), 55e Liard (4-2), 67e A. Cabeke (5-2), 77e Ba (6-2), 90e Brouckaert (7-2).

RFC Liège - Rebecq: 2-1

Rocourt - Très bien entrés dans le match, les visiteurs étaient surpris par une frappe puissante et bien placée de Mombongo dès la 10ème minute. Déjà privé de trois suspendus, Liège perdait rapidement Winandts. Jouant crânement sa chance, Rebecq continuait de mettre le nez à la fenêtre et il fallait un gros réflexe de Matthys juste avant la pause pour empêcher Leclercq d'égaliser. Dans la foulée, Kenne servait un caviar à Lamort, mais celui-ci loupait la cible de près. En seconde période, Frise trouvait la faille de la tête sur corner, mais, peu de temps après, Dethier rendait l'avantage aux Liégeois, d'une belle volée en pivot. Matthys devait encore sauver les meubles pour préserver ce succès précieux des Sang et Marine, face à une très belle équipe brabançonne.

RFC Liège : Matthys; Kenne, Winandts (15e Teruel), Vandebon, D'Ostilio; Giargiana (90e Bruggeman), Carratta, Dethier, Jiyar (79e Electeur), Lamort; Mombongo.

Rebecq : Faidherbe; Verstraeten, Leclercq, Frise, Mendez Sobotka; Attye, Wallaert, Cordaro, Hospied (82e Fixelles), Di Lallo (66e Nahimana); Kore.

Arbitre : M. Etienne.

Avertissements : Attye, Vandebon, D'Ostilio,Wallaert, Fixelles, Matthys.

Les buts : 10e Mombongo (1-0), 58e Frise (1-1), 64e Dethier (2-1),

Sprimont-Solières: 0-1

Il y a des matches au cous desquels une équipe a besoin de réussite pour émerger et ce fut le cas pour Solières samedi soir lors de son déplacement chez les Carriers. Des Carriers qui ont eu la maîtrise des événements durant la plupart de la rencontre ainsi que les meilleures possibilités mais sans pouvoir faire preuve de réalisme. Solières conforte sa place derrière les cadors de la série au classement.

Sprimont: Delbouille, Nsingi Bibuangu, Pezzin, Bertrand, Manzo, Fransolet, Brounou, Otte, Monmart, Allassane, Rentmeister

Solières: Pire, Benothman, Gendarme, Dethier, Rossini, Bourard, Papassarantis, Toussaint, Diakhate, Diakho, El Guendi

Arbitre: M. Alexis

Avertissements : Rossini, Otte, Rentmeister, Fransolet, Serme.

Le But : 86e Diakho (0-1)

DURBUY – ACREN 2-1

Genchi, Bosman, Debefve, Vuza, Bernard, Bury (61e Nézer), Fransquet, Je.Jadot (72e Wanderson), François, Manfredi, Biatour (85e Jo.Jadot).Chalon, Mayele, Neves, Elkory, Toussaint, C.Diaw (55e Mbaye), Smars (82e I.Diaw), Teirlinckx, Dessart (71e Fransquin), Houzé, Sakanoko.A.WinskiDessart, Smars, Vuza.49e Biatour (1-0), 66e Bernard (2-0), 89e Houzé (2-1)Deuxième succès pour la formation durbuysienne dans ce championnat et trois points qui permettent de réaliser une bonne opération en fin de classement. L’inévitable Biatour avait ouvert le score juste après la mi-temps et Bernard doublait la marque. Le but de Houzé dans les derniers instants de la rencontre ne changeaient rien à la donne.