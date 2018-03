Ciney – US Rebecquoise 1-1

Le début de match a largement été en faveur des Brabançons qui ont su imposer leur rythme, obligeant les Cinaciens à évoluer avec une défense à cinq. En terme d'occasions franches, les plus belles ont été pour l'US Rebecquoise avec une frappe de Verhaeren sauvée sur la ligne et un face à face de Kore perdu avec le gardien Salmon. En face, seul Bojovic a été dangereux de la tête. Peu après la demi-heure, Attye déboulait sur son flanc et centrait pour Kore qui n'avait plus qu'à reprendre du plat du pied (0-1). Michel Renquin a logiquement chamboulé son système à la pause. Choix payant puisque dès la reprise, le nouveau venu Sidy égalisait. Contrairement à la première période, Ciney a su trouver un certain équilibre et a eu voix au chapitre. A la 67e, Bojovic trouvait le poteau sur coup-franc. Dix minutes plus tard, Salmon détournait une frappe surpuissante d'Herbecq sur sa latte. Vu la physionomie de la rencontre, les Cinaciens pouvaient être heureux avec un point.

Fiche du match:

Les buts : 35e Kore (0-1), 47e Sidy (1-1)

CINEY : Salmon ; Eloy, Fiasse, Bojovic, Dion ; Mohimont, Etienne, Colinet (51e Jadot), Guiot (77e Sbaa), Lecomte ; Tshiala (45e Sidy)

US REBECQUOISE : Faidherbe ; Mendez, Leclercq (36e Fixelles), Delsanne, Verstraeten ; Cordaro, Verhaeren, Herbecq, Attye, Figys G.; Kore (85e Movoto)

Avertissements : Etienne, Tshiala, Mendez, Movoto

Exclusion :

Arbitre : M.Urbain





La Louvière-Centre - La Calamine 2-0

Sans être transcendants, les Loups ont enfin renoué avec un succès qui les boudait depuis le 9 décembre dernier. Van Den Kerkhof a débloqué le marquoir contre la lanterne rouge en exploitant un bon service de Sbaa et c’est Momo Dahmane, - le manager général du club !-, qui s’est lui-même chargé de mettre les siens définitivement à l’abri. L’essentiel était acquis pour les hommes du président Kazanci, qui se sont tout de même payé le luxe de galvauder plusieurs occasions franches en 2e mi-temps.

Fiche du match:

URLC: Panagiotou ; Francotte, Touré, Felix, Lazitch ; Utshinga, Sbaa, Van Den Kerkhof (83e Maamar), Khanoussi, Garcia Dominguez (30e Dahmane); Luvuezo (62e Wantiez).

LA CALAMINE: Dengis ; Adib, Debra, Servais, Cusumano (86e Kimpiam) ; Temou, Tshimanga, Boutgayout (46e Mamwanga), Datou ; Lanckohr (77e Barzin), Kaylesiz.

ARBITRE : M. Letellier.

AVERTISSEMENTS : Khanoussi, Lanckohr, Cusumano.

LES BUTS : 31e Van Den Kerkhof (1-0) ; 57e Dahmane (2-0).