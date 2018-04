Division 2 Amateurs Découvrez tous les résultats de la D2 Amateurs.





Walhain - Acren: 2-2

Walhain profita de son ouverture du score rapide, signée Diansangu, pour dominer la première demi-heure et loupa même l’opportunité d’accroitre son avantage. Du coup, c’est Acren qui, en contre, parvint à égaliser. Coulibaly, tout juste monté au jeu, dribblait le portier brabançon wallon et offrait le but à Dessart (41e).

Juste après la pause, les visiteurs prirent même l’avance, grâce à une tête rageuse de Teirlinckx, sur corner. Une avance de courte durée, puisque Diansangu effaçait le gardien, avant de se faire légèrement accrocher par un défenseur. Chalal convertissait le penalty (2-2).

En fin de match, Sakanoko loupa l’occasion de donner la victoire à Acren. Les équipes se quittèrent donc sur un partage logique, dans une rencontre qui sentait bon la fin de saison.

Walhain : Belin ; Kalala (84e Sefgjini), Rosy (82e Beaunom), Tietcheu, Wénin ; Martin, Nicaise, Bernier( 71e Bakala) ; Chalal, Provost, Diansangu.

Acren : Chalon ; Mayele, Teirlinckx, Smars, Merckaert ; Toussaint, Rastoll, Dessart ; Houzé (34e Coulibaly), Franquin, Sakanoko (86e Ouahouo Djouguela).

Arbitre : M. Winski.

Avertissements : Smars, Rastoll, Dessart, Beaunom.

Les buts : 5e Diansangu (1-0), 41e Dessart (1-1-), 47e Teirlinckx (1-2), 57e Chalal (2-2, sur pen.)





RFC Liège - La Calamine: 5-4

Incroyable scénario en première période à Rocourt, où le matricule 4 a encaissé trois buts sans réagir ou presque...Après quelques instants à peine, le gardien Baltus avait déjà sorti un arrêt improbable, après avoir glissé sur un lob lointain de Datou. En face, Dethier trouvait le piquet. En seconde période, Liège se rebellait enfin et Giargiana réduisait le score. Mais la révolte était rapidement annihilée par un nouveau but de Tapsoba...Le match était spectaculaire et très ouvert, Jiyar inscrivant le sixième but de la rencontre d'une frappe dans la lucarne. Dans la foulée, le même Jiyar obtenait un penalty, converti par Vandebon. La fin de match sera complètement folle avec deux exclusions et un nouveau coup de réparation marqué cette fois par Dethier..et le but de la victoire par D'Ostilio dans le temps additionnel...

RFC Liège : Baltus; Giargiana (77e Ligot), Winandts, Vandebon, D'Ostilio; Lamort, Carratta, Teruel (46e Jiyar), Dheur (46e Kenne), Dethier, Mombongo.

La Calamine: Dengis; Servais, Debra, Temou, Adib; Mamwanga, Carlos Alberto, Tshimanga, Datou, Kaylesiz (84e Kever); Tapsoba (90+2e Temsamani).

Arbitre : M. Baton.

Avertissements: Carratta, Kaylesiz, Giargiana, Carlos Alberto, Servais, Léonard.

Exclusions : 82e Datou, 89e Mamwanga.

Les buts: 9e Datou (0-1), 25e Kaylesiz (0-2), 34e Tapsoba (0-3), 53e Giargiana (1-3), 66e Tapsoba (1-4), 74e Jiyar (2-4), 80e Vandebon s. pen. (3-4), 90e Dethier s. pen. (4-4), 90+3e D'Ostilio (5-4).





Solières - Rebecq: 1-0

Assuré de son maintien suite à la victoire de Waremme la veille, Solières s’est libéré en milieu de seconde période grâce à un but de la tête de Rossini dans une rencontre qui sentait bon la fin de saison et malgré un bon forcing de Rebecq, réduit à dix unités en fin de rencontre.

Arbitre : M.Lobet

Avertissements : Herbecq, Delsanne

Exclusion : 83e Frise

But : 70e Rossini (1-0)

Solières : Ancia, Bourard, Toussaint, Dury, Gendarme, Mwemwe, Benothman, Dethier (60e Czagiel), Necipoglu (69e, Nuozzi),Guillaume, Rossini

Rebecq : Faidherbe, Verstraeten, Delsanne, Leclercq, Cordaro, Herbecq, Verhaeren (72e, Wallaert), Fixelles (88e Cunha), Attye, Kore, Movoto (72e, Frise)