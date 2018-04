Voici les résultats en D2 amateurs de ce samedi soir.

RWDM - Durbuy 3-0

Le RWDM a profité de la venue de Durbuy pour continuer à fêter son titre de champion. Une prestation de bonne facture avec deux buts très rapides. Timmermans trouvait l’ouverture sur corner et Simon doublait la mise à la 9e. Timmermans s’offrait même un doublé et les Molenbeekois menaient 3-0 à la pause. De quoi gérer tranquillement les débats en seconde période.

RWDM : Sadin, A. Cabeke (71e Rivituso), Timmermans, Vandiepenbeeck, G. Cabeke, Mabika, Liard, Simon (82e Haidara), Brouckaert (78e Ba), Bova, Damblon

Durbuy : Gentchi, Bosman, Debefve, Laloux, Bernard, Mathieu (62e Manfredi), François, Jo. Jadot (80e Hay), Bury, Je. Jadot, Wanderson (90e Laval)

Arbitre : M. Pirard

Avertissements : Bury, A. Cabeke, Jo. Jadot, Je. Jadot

Les buts : 2e Timmermans (1-0), 9e Simon (2-0), 22e Timmermans (3-0)

Sprimont – Olympic 0-2

En s’inclinant au Tultay devant une équipe de l’Olympic fortement remaniée, Sprimont a officiellement effectué la culbute dans cette série. L’affaire était entendue après vingt minutes et les deux buts inscrits par Sidibe et Indenge. Entre les deux, les joueurs de Jaspart se ménageaient leur plus belle occasion mais on n’a toujours pas compris ce que cherchait à faire Matafadi, pourtant idéalement placé. Largement supérieurs dans la circulation du ballon, les Dogues n’appuyaient jamais réellement sur l’accélérateur et se contentaient de vivre sur leur avance face à une équipe qui aura montré beaucoup de bonne volonté mais aussi toutes ses limites. La partie fut aussi pauvre en réelles occasions qu’en engagement, comme en témoigne l’absence de carte…

Sprimont : Flagothier, Lapierre, Rentmeister, Vinaimont, Pezzin, Monmart, Fransolet, Brounou (79e Porcaro), Allassane (62e Mavula), Otte (57e Tilkin), Matafadi

Olympic : Maricosu, Palmeri (72e Meo), Barry, Sarkic, Kaminiaris, Kalincik, Giorlando, Indenge, Manguza, Sidibe (78e Boumediane), Jatta (78e Deppe)

Arbitre : M. Sanglier

Les buts : 13e Sidibe (0-1), 20e Indenge (0-2)





Ciney – Waremme 1-2

Les Cinaciens sont bien entrés dans la partie face à Waremme et se sont forgés trois possibilités en première période, dont une franche via la tête de Pape (22e). Sur la contre-attaque, Cossalter filait au but et dribblait Salmon pour ouvrir le score. Un but pas forcément mérité pour les Wawas qui ont proposé un jeu avec assez de déchets.

Les Cinaciens ne se sont pas laissés abattre et ont parfaitement repris la seconde période. Après un tir d'Hernandez sauvé sur la ligne, Ciney a hérité d'un penalty, transformé par Bojovic, après une faute de Musick sur Lecomte. Sous le pressing local, les joueurs de Waremme y étaient encore moins qu'en première mi-temps mais ont pu compter sur un exploit individuel de Ribeaucourt pour repasser devant et prendre les trois points.

Ciney : Salmon ; Eloy, Fiasse (78e Sbaa), Bojovic, Dion ; Dujardin (52e Guiot), Colinet, Mohimont, Hernandez (76e Baudot), Lecomte ; Pape

Waremme : Musick ; Renson, Masset, Bernard, Olemans ; Loyaerts (90e Pantot), Javaux (83e Rafiki), Crotteux, Ribeaucourt, De Castris (75e Deflandre); Cossalter

Arbitre : M.Christien

Avertissements : Dion, Hernandez, Musick, Javaux, Baudot

Les buts : 23e Cossalter (0-1), 48e Bojovic (1-1 sur pen), 68e Ribeaucourt (1-2)





Meux – La Louvière-Centre 3-4

Les deux équipes sont organisées en début de match, et il est logique de voir les trois premiers buts tomber à la suite de coups francs. Si La Louvière ouvre la marque via un envoi puissant et précis de Toure, Meux égalise au départ d’un coup franc de Palate où Dachelet sert Paquet dont la frappe fait mouche. A la demi-heure, le coup franc botté par Otte est bien placé et splendide. En relais avec François, Smal fait le break avant la pause. La Louvière est cependant loin d’être découragé et les rentrées de Garcia Dominguez et Tangani font mal. Les trois buts des Loups en deuxième période sont semblables : des centres tendus repris au deuxième poteau. C’est ainsi que Van Den Kerkhof, Garcia Dominguez et Tangani signent la remontada gagnante des visiteurs, malgré les dernières occasions namuroises. Bien que défait, Meux est mathématiquement sauvé, alors que La Louvière a montré une mentalité bienvenue dans l’optique du tour final.

Meux : Pignolet, Boreux, Dachelet, Palate, Paquet, Villano (19e François), Azzouzi (56e Van Hyfte), Renson (48e Demaerschalk), Barbarin, Otte, Smal

La Louvière-Centre : Panagiotou, Van Den Kerkhof, Felix, Michel (54e Garcia Dominguez), Sbaa, Khannoussi (21e Hautier), Derras (46e Tangani), Toure, Luvuezo, Utshinga, Francotte

Arbitre : Dams

Avertissements : Felix, Utshinga, Van Hyfte

Les buts : 22e Toure (0-1), 26e Paquet (1-1), 30e Otte (2-1), 35e Smal (3-1), 50e Van Den Kerkhof (3-2), 55e Garcia Dominguez (3-3), 71e Tangani (3-4)





