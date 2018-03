Victorieux, le club bruxellois devait espérer un faux pas de Liège pour être sacré dès ce dimanche. Ce mauvais résultat des Mosans n'a pas eu lieu.

RWDM - WAREMME 2-1

Les Molenbeekois pouvaient être sacrés champions en cas de succès face aux Wawas, à condition que le FC Liège ne s’impose pas contre l’Olympic, le troisième du classement. Après un départ tonitruant, les Molenbeekois devaient patienter jusqu’en fin de première mi-temps avant de prendre l’avantage grâce à un coup de boule rageur de Vandiepenbeeck.

Le RWDM faisait ensuite tourner le ballon, Bova doublant la mise d’un superbe coup franc avant que Lambrecth ne relance vainement le suspense quelques instants plus tard.

Ce succès est toutefois insuffisant pour les hommes de Drazen Brncic, le FC Liège ayant nettement battu l’Olympic. Des Carolos qui avaient toutefois raté la conversion de deux coups de réparation en première période à Liège, alors que le score était de 1-0 pour l’équipe locale. Et qui seront les prochains adversaires des Molenbeekois qu’ils recevront à la Neuville. La fête est donc reportée, de deux semaines au minimum, puisque les ténors de la série feront relâche le week-end prochain.

RWDM Sadin ; Rivituso, Haidara, Vandiepenbeeck (73e Simon), G. Cabeke ; Liard, Mabika, Brouckaert, Cissé ; Bova (90e +3 Ba), Mbuba (90e +2 Damblon).

WAREMME Musick ; Olemans, Bernard, Masset, Rafiki ; Renson, Javaux (80e Loyaerts), Cossalter, Ribeaucourt ; Papalino (67e De Castris), Lambrecth.

ARBITRE : M. Dezomberg.

AVERTISSEMENTS : Mabika, Renson, Bernard.

LES BUTS : 45e Vandiepenbeeck (1-0), 79e Bova (2-0), 83e Lambrecth (2-1).





RFC Liège - Olympic Charleroi 4-1

Temps printanier à Rocourt pour ce match de haut de classement. Brogno a, comme prévu, fait tourner son noyau. A la 11ème minute, Dethier concluait magnifiquement une action initiée par Jiyar. Dans la foulée, Monsieur Pirard accordait un premier penalty suite à un hands contesté de Massa. Jatta tentait une pichenette, qui filait au-dessus du but. Le match était équilibré et l'Olympic obtenait un second coup de réparation, indiscutable celui-là, pour une faute de Ligot. Roman le bottait...très mal et Baltus, excellent pour ses débuts, captait aisément l'envoi.

Peu après l'heure de jeu, Jiyar doublait la mise de près suite à un beau travail de Bruggeman. Le même Bruggeman était encore à l'assist sur le troisième but de Dheur. De suite après, c'est encore Dheur qui enfonçait le clou. Kaminiaris, d'une belle reprise, sauvait l'honneur en fin de match. Le RWDM devra encore un peu patienter avant de fêter son titre...

RFC Liège : Baltus; Ligot, Massa, Corstjens, Giargiana ; Dheur, Électeur, Carratta, Jiyar (74e Lamort), Bruggeman (74e Mombongo); Dethier (78e D'Ostilio).

Olympic Charleroi : Moriconi; Palmeri, Durieux, Diakhaby, Buyuktopac; Gorry, Giorlando (71e Mangunza), Roman (64e Barry), Henri, Sidibe (64e Kaminiaris); Jatta.

Arbitre : M. Pirard.

Avertissements : Sidibe, Ligot, Corstjens, Jiyar, Dethier, Dheur, Kaminiaris.

Les buts : 11e Dethier (1-0), 62e Jiyar (2-0), 69e et 71e Dheur (4-0), 88e Kaminiaris (4-1).





Hamoir- Walhain 2-1

Dans un match au cours duquel les deux équipes se rendirent coupables de nombreuses approximations et de maladresse en zone de finition, Hamoir a eu la chance de mener au score avant de se retrouver à dix et de voir Walhain revenir au score. Mais en fin de match, Lakaye exploitait une perte de balle de Kocabas pour servir Dessart qui offrait ainsi les trois points à ses couleurs.

HAMOIR : Biersard ; Timmermans, Farina, Lahaque, Ceylan ; Alaïmo (77e Lakaye), Lecerf, Biscotti (59e Yilmaz), Legros, Amrous ; Dessart.

WALHAIN : Belin ; Provost (69e Kalala), Tietcheu, Kocabas, Legrand (46e Wénin) ; Sefgjini, Bernier, Martin, Nicaise, Moors ; Salumu.

ARBITRE : M. Crul.

AVERTISSEMENTS : Lecerf, Ceylan, Kocabas,

EXCLUSION : 65e Farina (directe).

LES BUTS : 41e Dessart sur pen. (1-0) ; 77e Salumu (1-1) ; 87e Dessart (2-1)









Ciney – US Rebecquoise 1-1

Le début de match a largement été en faveur des Brabançons qui ont su imposer leur rythme, obligeant les Cinaciens à évoluer avec une défense à cinq. En terme d'occasions franches, les plus belles ont été pour l'US Rebecquoise avec une frappe de Verhaeren sauvée sur la ligne et un face à face de Kore perdu avec le gardien Salmon. En face, seul Bojovic a été dangereux de la tête. Peu après la demi-heure, Attye déboulait sur son flanc et centrait pour Kore qui n'avait plus qu'à reprendre du plat du pied (0-1). Michel Renquin a logiquement chamboulé son système à la pause. Choix payant puisque dès la reprise, le nouveau venu Sidy égalisait. Contrairement à la première période, Ciney a su trouver un certain équilibre et a eu voix au chapitre. A la 67e, Bojovic trouvait le poteau sur coup-franc. Dix minutes plus tard, Salmon détournait une frappe surpuissante d'Herbecq sur sa latte. Vu la physionomie de la rencontre, les Cinaciens pouvaient être heureux avec un point.

Fiche du match:

Les buts : 35e Kore (0-1), 47e Sidy (1-1)

CINEY : Salmon ; Eloy, Fiasse, Bojovic, Dion ; Mohimont, Etienne, Colinet (51e Jadot), Guiot (77e Sbaa), Lecomte ; Tshiala (45e Sidy)

US REBECQUOISE : Faidherbe ; Mendez, Leclercq (36e Fixelles), Delsanne, Verstraeten ; Cordaro, Verhaeren, Herbecq, Attye, Figys G.; Kore (85e Movoto)

Avertissements : Etienne, Tshiala, Mendez, Movoto

Exclusion :

Arbitre : M.Urbain





La Louvière-Centre - La Calamine 2-0

Sans être transcendants, les Loups ont enfin renoué avec un succès qui les boudait depuis le 9 décembre dernier. Van Den Kerkhof a débloqué le marquoir contre la lanterne rouge en exploitant un bon service de Sbaa et c’est Momo Dahmane, - le manager général du club !-, qui s’est lui-même chargé de mettre les siens définitivement à l’abri. L’essentiel était acquis pour les hommes du président Kazanci, qui se sont tout de même payé le luxe de galvauder plusieurs occasions franches en 2e mi-temps.

Fiche du match:

URLC: Panagiotou ; Francotte, Touré, Felix, Lazitch ; Utshinga, Sbaa, Van Den Kerkhof (83e Maamar), Khanoussi, Garcia Dominguez (30e Dahmane); Luvuezo (62e Wantiez).

LA CALAMINE: Dengis ; Adib, Debra, Servais, Cusumano (86e Kimpiam) ; Temou, Tshimanga, Boutgayout (46e Mamwanga), Datou ; Lanckohr (77e Barzin), Kaylesiz.

ARBITRE : M. Letellier.

AVERTISSEMENTS : Khanoussi, Lanckohr, Cusumano.

LES BUTS : 31e Van Den Kerkhof (1-0) ; 57e Dahmane (2-0).





Meux-Durbuy 2-2

Le match nul est logique et permet aux deux formations de continuer dans leur spirale positive. Durbuy ouvre la marque sur un penalty inscrit par Debefve, à la suite d’une faute de Dachelet commise sur Bernard. Cependant, Meux égalise rapidement : Lempereur arme un coup franc, et l’infortuné Bosman met le ballon au fond de ses propres filets. Peu après la demi-heure, deuxième penalty sifflé en faveur des Luxembourgeois, l’arbitre estimant que Demaerschalk pousse dans le dos De Jesus, mais cette décision est très contestée par les locaux. Debefve ne se pose pas de question et prend de nouveau le portier meuti Paulus à contre-pied. Meux ne désarme cependant pas. En deuxième période, la rentrée au jeu de C. François, de retour de blessure, ajoute du poids offensif côté namurois. Ce dernier est décisif puisqu’à la suite d’un long ballon de Demaerschalk, l’attaquant remet le cuir en retrait pour Paquet dont la frappe fait mouche. La fin de match est assez tranquille et le marquoir ne remue plus.

Fiche du match:

Meux : Paulus, Boreux, Dachelet, Palate (65e C.François), Paquet, Villano (7e Barbarin), Lempereur (76e G.Baudoin), Renson, Demaerschalk, Otte, Smal.

Durbuy: Genchi, Bosman, Debefve, Bernard, De Jesus, Fransquet (79e Manfredi), A.François (72e Bury), Nézer (90e Jo.Jadot), Mathieu, Jé.Jadot, Laloux.

Arbitre : Boeur

Avertissements : Demaerschalk, Jé.Jadot.

Buts : 19e Debefve sur pen. (0-1), 23e Bosman c.s.c. (1-1), 32e Debefve sur pen. (1-2), 70e Paquet (2-2).