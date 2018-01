Découvrez tous les résultats de ce dimanche en D2 Amateurs.

URLC-RWDM 0-5

Après une entame délicate, les Bruxellois ont déroulé, grâce, notamment, à Bova (3 buts).

Venus en très grand nombre en bravant stoïquement à la fois la bise polaire et l’important dispositif policier mis en place à leur intention, les fans molenbeekois ont apprécié leur visite dominicale au Tivoli. L’élimination en Coupe de leurs favoris par l’URLC, était encore toute fraîche à leur mémoire, ils ont fatalement pris plaisir à voir le marquoir situé juste au-dessus de leurs têtes s’activer en leur faveur à partir de la demi-heure. Mais pas seulement eux. Au-delà du verdict chiffré, Drazen Brncic savourait à sa juste mesure ce sixième déplacement victorieux d’affilée : « J’ai surtout apprécié le sérieux et la solidarité de tous les instants affichés par tout le groupe. Nous avons connu un début de rencontre malaisé et heureusement sans casse, car on a travaillé en bloc pour qu’il en soit ainsi. A 0-1, le match a carrément changé de physionomie et tourné définitivement à notre avantage dès la pause. »

Après une trêve, il est parfois ardu de retrouver ses sensations et ses repères, le coach du RWDM peut être rassuré à ce propos : « L’adversaire était pourtant de taille mais il a pris un coup au moral au même moment où nous avons pris confiance pour de bon. Nous sommes bien positionnés et tous les signaux sont au vert mais n’oubliez pas que ce n’est qu’en avril qu’on remet les prix. Vous savez aussi qu’il suffit de peu de choses pour que la conjoncture devienne subitement moins favorable mais je peux compter sur un noyau fiable. A ce propos, je suis amplement satisfait de mon banc qui a su répondre présent chaque fois que j’ai fait appel à lui », avant de porter un jugement flatteur sur l’état de la pelouse louviéroise : « C’est assurément le meilleur terrain de toute la division. »

Revers de la médaille, ce choc au sommet a laissé de douloureuses traces dans certains organismes. Yohan Brouckaert a dû quitter ses partenaires, victime d’une pointe aux ischios. Un mal analogue diagnostiqué chez Jean-François Mbuba qui, en plus, a rejoint les vestiaires dans le cirage à la suite d’un carambolage en règle à l’origine du quatrième but visiteur.

Pour la réception d’Acren-Lessines samedi prochain (20 heures), il faut dès lors s’attendre à quelques remaniements car en plus, Anthony Cabeke a écopé d’un troisième carton jaune synonyme de suspension : « D’autres parmi mes joueurs ne sont plus très loin de connaître le même sort confiait Drazen Brncic, mais quoi de plus normal à cette époque de la saison. »



Fiche du match:

URLC: Toubeau; Van Den Kerkhof, Wantiez, Felix, Ulens; Garcia Dominguez (63e Scaletta), Michel (63e Lazitch), Lesage, Utshinga,; Sbaa; Falzone. (72e Francotte).

RWDM: Sadin; A. Cabeke, Haïdara,G. Cabeke, Timmermans; Mabika (71e Rivituso), N’Gangue; Brouckaert (20e Damblon), Cissé, Bova (78e Ba); Mbuba.

Arbitre: M. Pirard.

Avertissements: Wantiez, A. Cabeke, Bova, Haïdara.

Les buts: 32e Bova (0-1), 35e Bova sur penalty (0-2), 40e N’Gangue (0-3), 59e Bova (0-4), 86e Ba (0-5).





Meux – RFC Liège 0-4

Le RFC Liège a sursclassé son adversaire ce dimanche après-midi mais cela a néanmoins été suffisant pour empocher les trois points. L'ouverture du score est tombée à la 28e des pieds de Laurent Dethier sur un centre de Ligot. L'attaquant liégeois a remis le couvert à la 67e après s'être débarrassé de son opposant direct. Electeur d'une frappe à l'entrée du rectangle a triplé la mise à la 84e. D'Ostilio a définitivement scellé le score sur penalaty en fin de partie.

Fiche du match:

MEUX : Paulus ; Azzouzi, Otte, Dachelet, Renson ; Smal, Joannes (59e Katalay), Palate, Baudoin (45e Van Hyfte), Villano ; Paquet

RFC LIEGE : Matthys ; D'Ostilio, Winandts, Corstjens, Ligot ; Carratta (86e Teruel), Electeur, Bruggeman, Dheur (76e Roland), Lamot ; Dethier (89e Massa)

Avertissements : Baudoin, Joannes, Corstjens, Dachelet, Bruggeman, Roland, Ligot

Les buts : 28e Dethier (0-1), 67e Dethier (0-2), 84e Electeur (0-3), D'Ostilio





La Calamine - Ciney 2-1

C'est une année 2018 qui commence de la plus belle des manières pour la Calamine. Condamnés à prendre les trois points s'ils voulaient toujours croire au maintien, les germanophones ont fait ce qu'il fallait. Auteurs d'une très bonne première mi-temps ponctuées par deux buts, les hommes de Slusymans ont par la suite gérés le match, même en étant réduits à dix lors des quinze dernières minutes.

Fiche du match:

La Calamine : Dengis, Servais, Debra, Lavet, Tapsoba (81' Nangi), Datou (90' Kever), Tshimanga, Lanckhor, Mamwanga, Kaylesiz, Adib

Ciney : Salmon, Dion, Etienne, Bojovic, Hernandez ( 38 ' Dujardin), Fiasse, Colinet, Lecomte (73' Sbaa), Tshiala, Eloy, Sidi.

Buts : 24' Tapsoba (1-0), 45' Lanckhor (2-0), 54' Tshiala (2-1)

Avertissements : Tshimanga, Dion, Kaylesiz

Rouge: 80' Lavet

Arbitre : M. Vinche