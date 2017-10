Ciney. Ce mardi soir, Rémy Ory a annoncé à son groupe qu'il démissionnait de Ciney. Une décision pour le moins surprenante. Sans être phénoménal, le début de saison respecte plus ou moins le tableau de marche. Les Condruziens ont pris huit points en autant de rencontres, restaient sur un quatre sur six et sont neuvièmes au classement général.

On présume dès lors que les raisons qui ont poussé l'entraîneur à démissionner ne sont pas strictement sportives. Il coachera d'ailleurs une dernière fois l'équipe lors du prochain déplacement à Solières. Le président Luc Dandoy a simplement déclaré qu'il respectait la décision de Rémy Ory et qu'il le remerciait pour le travail accompli.

Le coach était arrivé à Ciney le 28 décembre dernier alors que l'équipe ne comptait que 13 points sur 48. Il était parvenu à la maintenir en D2 Amateur. Son successeur est déjà connu. Il s'agit de Michel Renquin, actif à Rochefort la saison dernière (P1). Il n'avait plus de club depuis cet été.