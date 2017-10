Waremme - Meux: 2-1

Division 2 Amateurs Découvrez les résultats de cette journée en D2 amateurs.

Waremme s’impose mais la manière était absente

La première mi-temps est assez équilibrée mais les occasions sont pour Waremme. Après 7 minutes, Henrot sert idéalement Cossalter qui place sous Paulus (1-0). Les visités gèrent les échanges mais, sur le premier tir cadré de Meux, Joannes égalise à la 43e minute. Changement de physionomie en seconde période. Meux se montre plus conquérant et se crée des occasions par Assouzi, Smal et Van Hyfte. Cependant c’est Waremme qui reprend l’avantage sur son premier essai. 2-1 par Crotteux. Meux mettra la pression mais Waremme ne pliera pas.

WAREMME : Musick ; Olemans 68e Bouchibti), Masset, Ciammaglichella, Rafiki ; Henrot, Javaux (59e De Castris), Crotteux, Papalino ; Cossalter, Ribeaucourt

MEUX : Paulus ; Assouzi, Dachelet, Boreux, Demaershalck ;Smal, Van Hyfte (86e Baudoin), Joannes, Palate (75e Katalay) ; François (59e Paquet), Villano

ARBITRE : M. Winski

AVERTISSEMENTS : Javaux, Joannes, Ribeaucourt, Rafiki

BUTS : 7e Cossalter (1-0), 43e Joannes (1-1), 71e Crotteux (2-1)

Olympic-URLC: 1-2

Si le derby, à défaut de s’être disputé sur un rythme soutenu, fut plutôt plaisant à suivre, il fallut attendre les 20 dernières minutes pour vraiment vibrer. Très déforcés, les Loups visiteurs jouèrent en effet avec brio les cartes de la prudence et de la patience et finissent par s’imposer sans que cela ne constitue vraiment un scandale.

Olympic : Moriconi ; Barry, Durieux, Sarkic ; Palmieri ( 78e Gnakpa), Jordan, Gorry, Kalincik ( 84e Giorlando), Vanhorick ; Jatta, Mangunza ( 67e Haddad).

UR La Louvière C. : Toubeau ; Van Den Kerkhof, Wantiez, Ndikumana ; Garcia-Dominguez ( 90e Scaletto), Lesage, Michel ( 87e Poulain), Ulens, Lazitch (68e Francotte) ; Sbaa, Bouyoufoulkne.

Avertissements : Ndikumana, Wantiez, Durieux, Gorry, Michel

Arbitre : M. Letellier.

Les buts : 70e Sbaa (0-1), 70e Jatta (1-1), 75e Wantiez (1-2)