Battu à Durbuy, le FC Liège offre le titre à la formation du RWDM qui était pourtant elle aussi battue face à l’Olympic Charleroi. Les espoirs de montées des liégeois reposeront donc désormais sur le tour final. Face à des Durbuysiens qui cherchent à terminer leur saison dans le Top 5, les Sang et Marine ont encaissé un premier but des œuvres de Jérôme Jadot. Ce dernier profitait d’un travail de Fransquet (1-0). Les deux équipes rejoignaient les vestiaires sur ce score et on s’attendait à une réaction des joueurs de Dante Brogno mais dès l’entame du second acte, sur un centre venu des pieds de Fransquet, Wanderson surgissait pour tromper la vigilance de Baltus et doubler l’avantage des siens (2-0). Le score n’allait plus évoluer et les Durbuysiens reportent ce match de prestige pour confirmer leur place dans le top 5 de la série.