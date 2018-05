C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel, Drazen Brncic rempile pour deux saisons supplémentaires au RWDM.La direction et le coach étaient en discussion depuis deux semaines et avaient toujours manifesté leur envie commune de poursuivre la belle aventure.nous confie Thierry Dailly, le président du RWDM.Pour rappel, Drazen Brncic a déjà remporté deux titres depuis son arrivée au RWDM et compte bien poursuivre sur sa lancée la saison prochaine en D1 amateurs.