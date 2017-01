Arrivé gratuitement à Rocourt cet été en provenance de Grimbergen, Dylan Lambrecth a de suite trouvé ses marques dans l’effectif du matricule 4, s’astreignant en parallèle à un régime strict pour retrouver toutes ses sensations.

Quelques buts d’anthologie plus tard, il a donc attiré l’attention de scouts huppés, dont Henrik Andersen, qui n’a pas manqué de renseigner son nom au Sporting d’Anderlecht. Pour les Bruxellois, le risque était minime et la transaction a été réalisée. À Liège, si la perte sportive est indéniable et devra être rapidement compensée, ce transfert constitue aussi une excellente opération financière.

En effet, selon nos informations, outre la conclusion d’un match amical en juillet prochain, les caisses du Great Old vont s’enrichir d’un montant proche des 200.000 euros pour le départ du serial buteur. De quoi mettre du beurre dans les épinards, alors que le financement du futur stade est à l’ordre du jour.

À ce niveau, on peut donc parler d’une très bonne affaire pour un élément qui n’aura porté la vareuse sang et marine que quelques mois et qui, quoi qu’il arrive, aura laissé une trace indélébile. Reste à trouver au plus vite un remplaçant de valeur pour pallier cette absence, même si Lambrecth ne fera ses valises que le 22 janvier prochain, après avoir participé, si la météo le permet, aux deux prochaines rencontres.

Ce mardi, un avant franco-ivoirien, Adama Guidiala, a été testé avec succès à Hasselt (victoire 1-3 et un but de cet essai). Âgé de 21 ans, ce joueur a déjà pas mal bourlingué, de Sochaux à l’OM, en passant par l’Inter Milan ou la Bulgarie. Libre de tout contrat, il a montré de bonnes choses lors de son test.

Cité comme potentiel renfort, Cédric Fauré (Union Saint-Gilloise) ne correspondrait pas au profil recherché. Par ailleurs, alors que Dheur sera suspendu samedi à Couvin-Mariembourg, Ezzahri est opportunément réapparu et a marqué lui aussi ce mardi dans le Limbourg. Le noyau liégeois n’est donc pas dépourvu de solutions, d’autant que Mauclet, Bruggeman et Henke peuvent aussi rendre des services sur le front offensif.