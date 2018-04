Tout comme il y a un an, Thierry Dailly était un président comblé samedi soir. Ce deuxième sacre d’affilée, l’homme fort du RWDM l’a vécu avec beaucoup d’émotion et de passion. Il l’a savouré, tout en songeant déjà au futur et à cette montée en D1 amateurs.Découvrez son interview après la fête du titre, ainsi que la réaction du coach, Drazen Brncic, dont l'avenir est incertain...(...)