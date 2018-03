Si Liège perd des points face à l'Olympic et que les Molenbeekois s'imposent, le titre en D2 amateurs sera acté

Avec le faux pas de Liège le week-end dernier à Waremme, le championnat s’est accéléré et le RWDM pourrait même être sacré champion dès ce dimanche s’il remporte son match contre Waremme et que, dans le même temps, Liège perd des plumes face à l’Olympic.

Un scénario que Drazen Brncic n’avait pas prévu et qui suscite une certaine excitation dans le chef de ses joueurs. "Je sens que le contexte de ce match est différent. Les joueurs sont conscients de l’enjeu et ce jeudi, j’ai vu un peu de relâchement de leur part à l’entraînement. C’est peut-être inconsciemment mais mon rôle est de les garder concentrés sur les cinq derniers matches et pas uniquement sur celui de ce dimanche", affirme le coach.

L’entraîneur devra gérer la pression. "L’engouement autour de ce match est énorme, mais il faut bien se mettre en tête que nous ne sommes pas encore champions. Nous sommes sur la bonne route, mais nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Je rappellerai bien ce message aux joueurs lors du dernier entraînement."

Car Waremme surfera certainement sur l’euphorie de sa victoire face à Liège. "Ils ont battu une grande pointure de la série et ils viendront chez nous pour obtenir le même résultat."

Avantage de cette situation : le stade sera bien rempli. "Quand la direction m’a demandé si j’étais d’accord de décaler le match, j’ai accepté car je trouvais ça logique. Il existe une possibilité d’être champion et ce serait dommage d’être champion dans son fauteuil. Seul le terrain peut nous procurer cette joie."

Une chose est certaine: le titre ne peut plus échapper au RWDM. "Si ce n’est pas ce week-end, ce sera peut-être le suivant. Quoi qu’il en soit, il faut faire preuve de rigueur et ne pas penser que le match est déjà gagné."

Côté noyau, Timmermans est suspendu alors qu’Anthony Cabeke est touché aux adducteurs.





5.000 personnes attendues

On attend la toute grande foule au stade Machtens ce dimanche pour ce qui pourrait, déjà, être le match du titre. "Il est difficile de chiffrer exactement le nombre de supporters présents au stade, mais on s’attend à un petit 5.000 personnes", confie Danny Vander Eeckt, le secrétaire général du RWDM.

Toute l’académie des jeunes sera présente, de nombreux sponsors seront également là et, bonne nouvelle pour les supporters qui ne se sont pas encore décidés, les guichets seront bel et bien ouverts avant la rencontre.

"En plus de ça, nous ne souffrirons pas de la concurrence des matches de D1A et D1B ."

Reste maintenant au RWDM à vaincre Waremme, tout en espérant un faux pas de Liège face à l’Olympic. "Dans mon for intérieur, je ne pense pas que Liège perdra des points, mais tout match doit être joué et tout est possible. C’est pour ça que la rencontre a été déplacée au dimanche."