« Après 3 bonnes saisons avec les Dogues, j'ai décidé d'arrêter. Et aussi de raccrocher mes crampons, pour des raisons personnelles. Je remercie tous ceux que m’ont soutenus durant cette période. Je vous souhaite à tous, la réussite», par ces quelques mots Tennyson Sonkey a pris congé de l’Olympic de Charleroi (D2 amateurs), sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, c’est un choc, même si certains savaient que le joueur avait des soucis privés à régler. Pour les dirigeants, ce n’est pas une surprise. « J’ai vu Tennyson, il y a quelques jours », explique Adem Sahin, le président des Carolos. « Il m’a expliqué qu’il avait des soucis familiaux à régler. Cela remonte à notre match contre Meux. Il voulait prendre quelques congés pour aller sonder le terrain et arranger les choses. Je ne sais pas encore si sa décision est définitive. On lui laisse du temps pour lui. »

Pour le président, malgré la perte de son buteur, n’y a pas de panique. « On cherche surtout un défenseur », lance l’homme fort des Dogues. « Je pense que l’on a des solutions, au niveau offensif. »